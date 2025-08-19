México Deportes

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la millonaria cifra que pagaría Orlando Pride para fichar a “La Maga”

La goleadora de “Las Amazonas” dejaría la Liga MX Femenil y se convertiría en la jugadora con la venta más cara a nivel mundial

Por Luz Coello

Jacqueline Ovalle dejaría Tigres tras una venta millonaria a Orlando Pride ( Vincent Carchietta-Imagn Images)

El club Tigres Femenil se desprendería de una de sus más grandes figuras desde la creación de la Liga MX Femenil, Jacqueline Ovalle estaría viviendo sus últimos días con las Amazonas. Este 18 de agosto trascendió el reporte de que el conjunto de Orlando Pride de la National Women’s Soccer League (NWSL) ya tendría un acuerdo para fichar a La Maga.

Debido a que el mercado de fichajes aún está abierto, Orlando Pride avanzó en las negociaciones con la directiva felina y concretar la que podría ser la más costosa transacción de la Liga MX Femenil.

Según con lo que compartió Vladimir García de TUDN, ambos equipos ya tendrían acuerdo millonario para que Lizbeth Ovalle deje a Tigres y se incorpore a la liga norteamericana este mismo torneo. Pero lo más sobresaliente de este arreglo es que el fichaje se convertiría en un nuevo récord para el futbol femenil, ya que sería la transacción más costosa de los últimos años.

Lizbeth Ovalle se iría de Tigres tras una millonaria venta histórica para el futbol femenil

Lizbeth Ovalle se iría de Tigres tras una millonaria venta a Orlando Pride (X/@TigresFemenil)

La venta de Lizbeth La Maga Ovalle se habría concretado en una cantidad de USD 2 millones, según Vladimir García. Es decir que el conjunto norteamericano pagaría alrededor de 34 millones de pesos mexicanos para hacerse de los servicios de la mediocampista de 25 años.

“Jaqueline Ovalle deja de ser ‘Amazona’, fue vendida al Orlando Pride de la NWSL por una cifra récord de 2MDD”, compartió el reportero de TUDN.

Y es que, esta transacción marcaría una cifra récord en todo el futbol femenil, ya que superaría la venta de Olivia Smith del Liverpool al Arsenal, la cual fue valuada en USD 1.3 millones, por lo que la seleccionada nacional del Tri impondría un nuevo récord.

Cabe recordar que Ovalle tiene contrato vigente con Tigres hasta el verano de 2026, así que Orlando pagaría la cláusula de recisión para liberar a la goleadora mexicana.

Récords de Lizbeth Ovalle con Tigres Femenil

La Maga es la máxima goleadora en finales de Liga MX Femenil, con ocho goles en partidos de final (X/Liga BBVA Femenil)

Lizbeth Jacqueline Ovalle ha impuesto diversos récords en la Liga MX Femenil con Tigres UANL, ha jugado 294 partidos.

Es la máxima goleadora en el Clásico Regio Femenil, con 12 anotaciones, igualando la marca de Katty Martínez, también posee la marca líder en apariciones en el Clásico Regio Femenil, con 40 partidos jugados ante Rayadas, superando la cifra de Rebeca Bernal.

Por otra parte, es la histórica goleadora del conjunto de San Nicolás de los Garza, desde que debutó en 2017 con Tigres ha ganado cinco veces el título de la Liga MX y ha marcado 136 goles, también es la máxima goleadora en finales de Liga MX Femenil, con ocho goles en partidos de final.

