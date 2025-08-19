Liga MX anuncia cambio de fecha para el América vs Guadalajara de la jornada 8

Cambio de horario para el Clásico Nacional del Apertura 2025. (Jovani Pérez)

En vísperas de disputar la jornada 6 y llegar ya a una tercera parte del campeonato, los nombres de América y Guadalajara han acaparado los reflectores; aunque no por su desempeño del pasado fin de semana, sino por hacerse oficial la nueva fecha en que se disputará el ‘Clásico Nacional’.

A menos de un mes para su pitazo inicial, ya se ha dado a conocer que el 'Clásico Nacional’ entre América y Chivas ha sufrido un ajuste en su programación oficial. a través de su página oficial, la Liga MX confirmó que el duelo correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2025 ya no se jugará el viernes 12 de septiembre, como estaba previsto en el calendario original, sino que se disputará un día después.

Calendario del Apertura 2025 de la Liga MX (X/ @LigaBBVAMX)

El nuevo horario quedó definido para el sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas, teniendo como escenario el Estadio Ciudad de los Deportes, sede provisional de las Águilas.

Fue a inicios de junio cuando la Liga MX compartió el calendario oficial para el actual Apertura 2025. Sin embargo, uno de los aspectos que más resaltó en la agenda, fue la fecha establecida para el ‘Clásico Nacional’ entre América vs Guadalajara correspondiente a la jornada 8 y el cual, se había anunciado para el viernes 12 de septiembre.

Se modificó el horario para el duelo entre América vs Chivas de la jornada 8 del Apertura 2025. (Liga MX.net)

Esto generó diversas reacciones, ya que no es común que el clásico más importante del fútbol mexicano se dispute ese día. Con la modificación, el encuentro recupera un horario estelar de sábado por la noche, lo que permitirá que la afición tenga más facilidades para poder acudir al Ciudad de los Deportes.

De acuerdo con reportes, fue la directiva del América la que solicitó el cambio de fecha dentro de los tiempos establecidos por la Liga MX. El club también notificó a la gente de Guadalajara sobre la modificación, misma que se hizo oficial en el portal de la liga.

Tabla general del Apertura 2025 luego de cinco jornadas disputadas. (X/Liga BBVA MX)

A raíz de ello, el encuentro se empalmará con la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra Terence Crawford, uno de los eventos deportivos más esperados del año, programado para el mismo fin de semana y que tendrá lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Hasta el momento y luego de cinco jornadas disputadas, ambos equipos cursan un momento totalmente contrastante. Mientras América marcha invicto en la cuarta posición de la tabla con 11 unidades, las Chivas militan en la parte baja (lugar 16) con solo tres puntos cosechados luego de un triunfo y tres derrotas.