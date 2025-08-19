México Deportes

Liga MX anuncia cambio de fecha para el América vs Guadalajara de la jornada 8

Águilas y Chivas tendrán su enfrentamiento un día después de lo pactado

Por Alex Domínguez

Guardar
Cambio de horario para el
Cambio de horario para el Clásico Nacional del Apertura 2025. (Jovani Pérez)

En vísperas de disputar la jornada 6 y llegar ya a una tercera parte del campeonato, los nombres de América y Guadalajara han acaparado los reflectores; aunque no por su desempeño del pasado fin de semana, sino por hacerse oficial la nueva fecha en que se disputará el ‘Clásico Nacional’.

A menos de un mes para su pitazo inicial, ya se ha dado a conocer que el 'Clásico Nacional’ entre América y Chivas ha sufrido un ajuste en su programación oficial. a través de su página oficial, la Liga MX confirmó que el duelo correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2025 ya no se jugará el viernes 12 de septiembre, como estaba previsto en el calendario original, sino que se disputará un día después.

Calendario del Apertura 2025 de
Calendario del Apertura 2025 de la Liga MX (X/ @LigaBBVAMX)

El nuevo horario quedó definido para el sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas, teniendo como escenario el Estadio Ciudad de los Deportes, sede provisional de las Águilas.

Fue a inicios de junio cuando la Liga MX compartió el calendario oficial para el actual Apertura 2025. Sin embargo, uno de los aspectos que más resaltó en la agenda, fue la fecha establecida para el ‘Clásico Nacional’ entre América vs Guadalajara correspondiente a la jornada 8 y el cual, se había anunciado para el viernes 12 de septiembre.

Se modificó el horario para
Se modificó el horario para el duelo entre América vs Chivas de la jornada 8 del Apertura 2025. (Liga MX.net)

Esto generó diversas reacciones, ya que no es común que el clásico más importante del fútbol mexicano se dispute ese día. Con la modificación, el encuentro recupera un horario estelar de sábado por la noche, lo que permitirá que la afición tenga más facilidades para poder acudir al Ciudad de los Deportes.

De acuerdo con reportes, fue la directiva del América la que solicitó el cambio de fecha dentro de los tiempos establecidos por la Liga MX. El club también notificó a la gente de Guadalajara sobre la modificación, misma que se hizo oficial en el portal de la liga.

Tabla general del Apertura 2025
Tabla general del Apertura 2025 luego de cinco jornadas disputadas. (X/Liga BBVA MX)

A raíz de ello, el encuentro se empalmará con la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra Terence Crawford, uno de los eventos deportivos más esperados del año, programado para el mismo fin de semana y que tendrá lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Hasta el momento y luego de cinco jornadas disputadas, ambos equipos cursan un momento totalmente contrastante. Mientras América marcha invicto en la cuarta posición de la tabla con 11 unidades, las Chivas militan en la parte baja (lugar 16) con solo tres puntos cosechados luego de un triunfo y tres derrotas.

Temas Relacionados

Liga MXClub AméricaGuadalajaraChivasjornada 8Clásico NacionalApertura 2025mexico-deportes

Más Noticias

Agenda completa de la MLB, todos los partidos de hoy martes 19 de agosto 2025

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de las grandes ligas

Agenda completa de la MLB,

Tinieblas Jr. y Alushe regresan al ring en una noche de rock y lucha en la CDMX

La cartelera de FULL en La Maraka revive rivalidades clásicas en un evento que mezcla música y lucha libre

Tinieblas Jr. y Alushe regresan

Así fue la reacción de Triple H ante los besos de Pimpinela Escarlata a otros luchadores en Triplemanía XXXIII

La escena durante la Copa Bardahl encendió las redes sociales y puso en duda la permanencia de los luchadores exóticos en WWE y AAA

Así fue la reacción de

Club América lanza nueva aplicación y sitio web para revolucionar la experiencia digital de su afición

El conjunto azulcrema quiere consentir a todos sus seguidores y ahora estará mucho más cerca en cualquier momento

Club América lanza nueva aplicación

The Beast Mortos amenaza con demandar a AAA por parecido con el luchador Taurus

La aparición de Taurus en la Triplemanía XXXIII generó un intenso debate en redes sociales por su parecido con la estrella de AEW

The Beast Mortos amenaza con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Militares decomisan municiones y explosivos

Militares decomisan municiones y explosivos a sujetos armados que desataron agresión en San Ignacio, Sinaloa

Golpe al Cártel de Sinaloa: FGR asegura 120 mil litros de sustancias químicas y armas de fuego en Sinaloa y Sonora

El “canto” de El Mayo: los secretos del narco, Pemex y el huachicol que podrían sacudir a México

Qué decía Anabel Hernández sobre el catálogo falso de actrices de Televisa al servicio de narcos como Arturo Beltrán Leyva

Sheinbaum niega despliegue de Operación Portero de la DEA contra “guardianes” narco: “No hay ningún acuerdo”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 19 de agosto: participantes iniciarán este martes la nueva prueba del presupuesto

Guillermo del Toro logra que su Frankenstein llegue a los cines de México: cuándo y dónde ver su nueva película

Cronología de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 3: desde su llegada a su eliminación

¿Repite patrones? Exnovia de la prepa de Nodal asegura que le hizo lo mismo que a Cazzu

Vocalista de Los Tigres del Norte sufre aparatosa caída durante concierto y redes sociales entran en pánico

DEPORTES

Tinieblas Jr. y Alushe regresan

Tinieblas Jr. y Alushe regresan al ring en una noche de rock y lucha en la CDMX

Así fue la reacción de Triple H ante los besos de Pimpinela Escarlata a otros luchadores en Triplemanía XXXIII

Club América lanza nueva aplicación y sitio web para revolucionar la experiencia digital de su afición

The Beast Mortos amenaza con demandar a AAA por parecido con el luchador Taurus

Inter Miami vs Tigres: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de los cuartos de final de la Leagues Cup?