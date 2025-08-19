Barbie Juárez predijo que Alana le ganaría a Gala Montes en el Supernova Strikers por esta razón

Barbie Juárez predijo que Alana ganaría a Gala (X/ @supernovaboxing)

Alana Flores se llevó la victoria ante Gala Montes en el Supernova Strikers 2025, los jueces le dieron la victoria mayoritaria con las tarjetas 30 - 26. Mariana La Barbie Juárez se encargó de entregarle el cinturón a la influencer, y ante todo el público del Palacio de los Deportes la felicitó por tal esfuerzo y demostración de boxeo.

Y es que, previamente, la campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) adelantó que Alana saldría victoriosa del ring ante Alana, pese a la controversia que generó el peso y la diferencia de estatura, la boxeadora profesional siempre confió que la regiomontana se llevaría el triunfo.

Durante la ceremonia de pesaje, la Barbie Juárez charló con la prensa y explicó porqué veía ganadora a Alana y no a Gala. La experimentada pugilista confió en que la deportista de 24 años podría vencer a la actriz.

Por esta razón la Barbie Juárez aseguró que Alana vencería a Gala Montes (X/ @supernovaboxing)

Por esta razón la Barbie Juárez aseguró que Alana vencería a Gala Montes

En un encuentro ante la prensa que tuvo la campeona mexicana explicó las cualidades que vio en Alana y que Gala no mostró en días previos. Y es que, cuando le cuestionaron a quién veía ganadora, expresó: “Obvio que Alana”.

Al momento de argumentar su respuesta aclaró que Gala no cumplió con las reglas desde el inicio. “No es que no la quiera, pero se me hace muy... creo que ha hecho todas las cosas mal, la verdad. Y se vale, es actriz y como dicen puedes hacer un poquito de buya y show”, compartió.

Desde la perspectiva de la Barbie, el peso y la altura serían factores importantes a lo largo de la pelea, así que explicó que Alana tenía mejor técnica que Gala, así que ese detalle le daría la victoria en el Supernova Strikers.

Careo entre Gala Montes y Alana Flores. (X/Supernova Strickers)

“Por el peso... por eso lo decía Alana, porque vimos un sparring y de repente creo que estaba corriendo en el ring y se iba encima, y está muy raro, ¿no? Entonces, a veces se te complican ese tipo de peleadores. Pero creo que Alana se puso a estudiar esto para poderla trabajar arriba del ring“, precisó.

Reconoció las nuevas propuestas para que la gente sea cercana al boxeo, pero sí enfatizó que cualquier pelea no es sencilla. "Se les respeta a las dos, para poner de su parte... aquí es show y veámoslo como eso. De repente dicen que te subes y peleas y te critican, pero cuando ya ven a la gente de otro ámbito ven que no es tan fácil".

Por último, agregó que estas propuestas de show y deporte son buenas para el box. “Es algo bueno para el boxeo, que mucha más gente lo esté practicando, que se estén dando cuenta de lo que es el trabajo en el boxeo. Y que mejor ver a estos chicos subiéndose al ring”, finalizó.