México Deportes

Barbie Juárez predijo que Alana le ganaría a Gala Montes en el Supernova Strikers por esta razón

La campeona del CMB analizó a las dos peleadores y lo que podrían demostrar arriba del ring

Por Luz Coello

Guardar
Barbie Juárez predijo que Alana
Barbie Juárez predijo que Alana ganaría a Gala (X/ @supernovaboxing)

Alana Flores se llevó la victoria ante Gala Montes en el Supernova Strikers 2025, los jueces le dieron la victoria mayoritaria con las tarjetas 30 - 26. Mariana La Barbie Juárez se encargó de entregarle el cinturón a la influencer, y ante todo el público del Palacio de los Deportes la felicitó por tal esfuerzo y demostración de boxeo.

Y es que, previamente, la campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) adelantó que Alana saldría victoriosa del ring ante Alana, pese a la controversia que generó el peso y la diferencia de estatura, la boxeadora profesional siempre confió que la regiomontana se llevaría el triunfo.

Durante la ceremonia de pesaje, la Barbie Juárez charló con la prensa y explicó porqué veía ganadora a Alana y no a Gala. La experimentada pugilista confió en que la deportista de 24 años podría vencer a la actriz.

Por esta razón la Barbie
Por esta razón la Barbie Juárez aseguró que Alana vencería a Gala Montes (X/ @supernovaboxing)

Por esta razón la Barbie Juárez aseguró que Alana vencería a Gala Montes

En un encuentro ante la prensa que tuvo la campeona mexicana explicó las cualidades que vio en Alana y que Gala no mostró en días previos. Y es que, cuando le cuestionaron a quién veía ganadora, expresó: “Obvio que Alana”.

Al momento de argumentar su respuesta aclaró que Gala no cumplió con las reglas desde el inicio. “No es que no la quiera, pero se me hace muy... creo que ha hecho todas las cosas mal, la verdad. Y se vale, es actriz y como dicen puedes hacer un poquito de buya y show”, compartió.

Desde la perspectiva de la Barbie, el peso y la altura serían factores importantes a lo largo de la pelea, así que explicó que Alana tenía mejor técnica que Gala, así que ese detalle le daría la victoria en el Supernova Strikers.

Careo entre Gala Montes y
Careo entre Gala Montes y Alana Flores. (X/Supernova Strickers)

“Por el peso... por eso lo decía Alana, porque vimos un sparring y de repente creo que estaba corriendo en el ring y se iba encima, y está muy raro, ¿no? Entonces, a veces se te complican ese tipo de peleadores. Pero creo que Alana se puso a estudiar esto para poderla trabajar arriba del ring“, precisó.

Reconoció las nuevas propuestas para que la gente sea cercana al boxeo, pero sí enfatizó que cualquier pelea no es sencilla. "Se les respeta a las dos, para poner de su parte... aquí es show y veámoslo como eso. De repente dicen que te subes y peleas y te critican, pero cuando ya ven a la gente de otro ámbito ven que no es tan fácil".

Por último, agregó que estas propuestas de show y deporte son buenas para el box. “Es algo bueno para el boxeo, que mucha más gente lo esté practicando, que se estén dando cuenta de lo que es el trabajo en el boxeo. Y que mejor ver a estos chicos subiéndose al ring”, finalizó.

Temas Relacionados

Barbie JuárezAlana FloresGala MontesSupernova Strikersboxeomexico-deportes

Más Noticias

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la millonaria cifra que pagaría Orlando Pride para fichar a “La Maga”

La goleadora de “Las Amazonas” dejaría la Liga MX Femenil y se convertiría en la jugadora con la venta más cara a nivel mundial

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la

Tigres vs América: estas son las sanciones que recibieron los aficionados que protagonizaron pelea en el estadio

La directiva felina compartió su postura y castigos internos a sus aficionados involucrados en las peleas

Tigres vs América: estas son

El mensaje que David Faitelson dedicó a Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025

El periodista de TUDN reconoció el esfuerzo de la influencer y actriz para subirse al ring

El mensaje que David Faitelson

MLB en vivo: a qué hora juegan Ronald Acuña Jr y los Braves

La temporada de las grandes ligas sigue con sus acciones este nuevo día con intensos partidos que moverán las posiciones en las diferentes divisiones

MLB en vivo: a qué

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

El súper líder, los que pelean por un puesto en la liguilla y los sotaneros: así va cada equipo

Liga MX: así va la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en la frontera a

Detienen en la frontera a mexicana que trató de pasar paquetes de metanfetamina a EEUU ocultos en un tanque de gasolina

Golpe de más de 7 mil millones de pesos al narco: aseguran bodegas en Culiacán con metanfetamina y precursores químicos

“Deseo declararme culpable”: revelan documento firmado por El Mayo Zambada con el que renunciaría a juicio en Texas

DEA va contra los “guardianes” de los cárteles por trasiego de fentanilo y metanfetamina en la frontera

Departamento de Justicia de EEUU pide más tiempo para resolver condiciones de encarcelamiento de Rafael Caro Quintero

ENTRETENIMIENTO

Trío Los Panchos anuncia detalles

Trío Los Panchos anuncia detalles de su próximo concierto en la CDMX

Galilea Montijo habla del supuesto fraude en La Casa de los Famosos México tras salida de Ninel Conde

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: estos son los finalistas para competir por el liderazgo de la semana

Maribel Guardia defiende a Ángela Aguilar de los ataques por su relación con Nodal: “Vivimos en una sociedad machista”

“Poner el cuerno”: polémica pregunta de Emiliano Aguilar sería indirecta para su cuñado Christian Nodal

DEPORTES

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la millonaria cifra que pagaría Orlando Pride para fichar a “La Maga”

Tigres vs América: estas son las sanciones que recibieron los aficionados que protagonizaron pelea en el estadio

El mensaje que David Faitelson dedicó a Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana