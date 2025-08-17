Julio César Chávez afirma que una victoria de Canelo sobre Crawford es un triunfo más: “Si fuera de su peso, pues está bien”

Julio César Chávez ve ampliamente favorito a Canelo Álvarez sobre Terence Crawford (Especial)

Las opiniones respecto a la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford no dejan de salir a pocas semanas del combate, pues una de las máximas figuras de este deporte, Julio César Chávez, habló al respecto.

La función se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada y está pactada en las 168 libras, categoría que domina el mexicano desde el 2021, por lo que el estadounidense tendrá que subir dos divisiones más respecto a su último combate.

Cabe indicar que esta situación ha creado que las apuestas se inclinen a favor del jalisciense, sin embargo, también existe un sector de expertos que ponen a Bud como el favorito debido a su alta inteligencia arriba del ring.

Boxing - Canelo Alvarez & Terence Crawford Press Conference - Boulevard City, Riyadh, Saudi Arabia - June 20, 2025 Canelo Alvarez and Terence Crawford during the press conference REUTERS/Hamad I Mohammed

Julio César Chávez sobre la pelea Canelo vs Crawford; “Es un triunfo más”

En entrevista con Infobae México y con los medios de comunicación, Julio César Chávez aseguró que un triunfo de Canelo Álvarez sobre Crawford solamente significaría una victoria más para el mexicano. Además, agregó que no ve por dónde pueda ganar el estadounidense, aunque señaló que arriba del ring todo puede pasar.

“Mira, todo puede pasar me entiendes. Pero yo no veo por donde le pueda ganar Crawford. Va a llegar el momento en el que tengan que fajarse y creo que la fortaleza y pegada de Canelo, va a ganar (Canelo). Un triunfo nada más (lo que significaría ganar a un doble campeón indiscutido), si fuera de su peso, pues está bien. Pero vuelvo otra vez atrás, ¿Ustedes le ven posibilidad a Crawford?“, declaró Chávez.

El Gran Campeón Mexicano aseguró que Canelo Álvarez ganará, aunque señaló que arriba del ring todo pueda pasar. (Crédito: César Márquez | Infobae México)

Canelo vs Crawford; cómo llegan a la pelea del 13 de septiembre

Ambos pugilistas llegarán al día del combate con ritmos diferentes, pero con victorias importantes. Álvarez viene de derrotar por decisión unánime a William Scull el pasado 3 de mayo en Riada, Arabia Saudita en lo que fue una pelea muy cuestionada debido a la poca cantidad de golpes que hubo. En aquella velada, el oriundo de Guadalajara logró recuperar el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) para convertirse en campeón indiscutido de los supermedianos por segunda vez en su historia.

Por su parte, la última aparición de Crawford arriba de los cuadriláteros fue el 3 de agosto de 2024 cuando se midió ante Israil Madrimov por el campeonato superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en una pelea que terminó por ganar el de Estados Unidos por decisión unánime, aunque no se le vio tan bien como en divisiones menores.