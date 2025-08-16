Este es el salario de “Memo” Ochoa, portero mexicano buscado por el Mazatlán FC

Guillermo Ochoa, agente libre, percibía 14,808 euros semanales en el AVS Futebol Clube de Portugal, según Capology. (AP Foto/Julio Cortez)

Guillermo “Memo” Ochoa, actual agente libre y uno de los porteros más emblemáticos en la historia del fútbol mexicano, percibía un salario de 14,808 euros semanales durante su etapa en el AVS Futebol Clube de Portugal, según cifras publicadas por el portal Capology.

Esta cifra equivale a aproximadamente $275,000 pesos mexicanos por semana, lo que lo posiciona como uno de los futbolistas mexicanos mejor remunerados en el extranjero pese a su edad.

Ese nivel salarial lo convertiría, de concretarse su llegada, en el jugador mejor pagado del Mazatlán FC, superando ampliamente el sueldo anual de Lucas Merolla, quien actualmente percibe cerca de 11 millones de pesos mexicanos de acuerdo a Salary Sports.

El club sinaloense ha mostrado interés en fichar al arquero para el Apertura 2025, aunque no existen negociaciones confirmadas ni acercamientos oficiales hasta el momento.

El cuadro del Mazatlán busca reforzar su portería tras la salida de Hugo González al Toluca, y Ochoa representa una opción con liderazgo, experiencia internacional y peso mediático.

Mazatlán FC busca fichar a Ochoa para el Apertura 2025, aunque no hay negociaciones confirmadas. (X/ @MazatlanFC)

Sin embargo, el guardameta mantiene como prioridad continuar en Europa, donde su entorno explora opciones en Bélgica, España, Francia y Turquía.

El objetivo para el arquero mexicano es claro: mantenerse en competencia de alto nivel con miras al Mundial de 2026, donde aspira a disputar su sexta Copa del Mundo.

A sus 39 años, Ochoa conserva un perfil competitivo y una trayectoria que lo respalda, muchos aficionados en redes sociales recuerdan las actuaciones del portero mexicano en los distintos mundiales.

En México, ha defendido la camiseta del Club América en dos etapas: la primera entre 2004 y 2011, donde debutó y se consolidó como figura para emigrar a Europa siendo el primer portero mexicano en hacerlo; y la segunda entre 2019 y 2022, en la que regresó como capitán y referente del cuadro azulcrema.

A sus 39 años, Ochoa cuenta con experiencia internacional en clubes de Francia, España, Bélgica, Italia y Portugal. (AP Foto/Tony Gutierrez, Archvo)

En el extranjero, Ochoa, ha militado en clubes de Francia (Ajaccio), España (Málaga y Granada), Bélgica (Standard de Lieja), Italia (Salernitana) y recientemente en Portugal.

Mazatlán FC, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, busca dar un golpe de autoridad en el mercado nacional para el Apertura 2025.

La posible incorporación de Ochoa no solo reforzaría la plantilla, sino que elevaría el perfil institucional del club y de la Liga Mx, que ha apostado por figuras mediáticas en temporadas anteriores.

Por ahora, el interés es real, pero el desenlace dependerá de las ofertas que el arquero reciba en el viejo continente. En el caso de Memo Ochoa, el interés siempre genera expectativa.