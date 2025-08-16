Cruz Azul vs Santos: a qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 5 del Apertura 2025

La Máquina buscará escalar a los primeros lugares de la tabla general. (X/Jesús Avilés)

Siendo uno de los duelos que parten más “parejos” del fin de semana, la Máquina Celeste de Cruz Azul, recibirá en el Estadio Olímpico Universitario a unos Santos que llegan a este compromiso con un importante envión anímico luego de derrotar por la mínima diferencia a las Chivas Rayadas de Guadalajara.

Acercándonos ya a la tercera parte de la fase regular del Apertura 2025, Celestes y Guerreros estarán a cargo de uno de los cinco encuentros de la actividad sabatina en esta jornada 5 del certamen; duelo en el que los de la Noria buscarán escalar a los primeros lugares de la tabla y seguir de cerca el paso de los Tuzos de Pachuca (actual líder del torneo).

En contraste, los de la Comarca Lagunera saldrán a la cancha con la premisa de hilar su segunda victoria consecutiva, hecho que no consiguen desde el Clausura 2024 cuando hicieron lo propio ante Querétaro y Cruz Azul.

Luego de cinco jornadas disputadas, los dirigidos por Nicolás Larcamón se mantienen como uno de los cuatro conjuntos que se mantiene invicto; aunque sin figurar en el top-3 de la tabla general. La Máquina arriba a este duelo en la quinta posición del campeonato con 8 puntos cosechados, producto de dos victorias y dos empates; sin embargo, aún queda presión por la dolorosa goleada por 7-0 con Seattle Sounders en Leagues Cup.

Por otro lado y como ya se mencionó, las de Torreón llegan a la Ciudad de México con la motivación de haber regresado a la senda del triunfo gracias a imponerse al Guadalajara. Con seis unidades cosechadas (dos triunfos y dos derrotas), Santos se ubica en la séptima posición de la tabla. No obstante, es importante señalar que se encuentran a solo un punto de igualar lo conseguido en todo el torneo anterior (7 unidades en total).

A continuación, dejamos el horario con tiempo del centro de México, así como las señales por las cuáles se podrá sintonizar el cotejo entre Cruz Azul vs Santos:

¿Cuándo y a qué hora?

Sábado 16 de agosto, 19:00 horas, Estadio Olímpico Universitario, CDMX

Señales de transmisión

Canal 5, TUDN, VIX+

En sus más recientes cinco enfrentamientos, los celestes han dejado la balanza inclinada en su favor, teniendo tres victorias, por solo un triunfo lagunero y un empate. De hecho, la última vez que los de la Comarca se impusieron a las Cruz Azul en la CDMX, fue en la jornada 7 del Clausura 2022, cuando ganaron en el Estadio Azteca con un marcador de 1-2.