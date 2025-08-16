México Deportes

Cruz Azul vs Santos: a qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 5 del Apertura 2025

La Máquina buscará escalar a los primeros lugares de la tabla general

Por Alex Domínguez

Siendo uno de los duelos que parten más “parejos” del fin de semana, la Máquina Celeste de Cruz Azul, recibirá en el Estadio Olímpico Universitario a unos Santos que llegan a este compromiso con un importante envión anímico luego de derrotar por la mínima diferencia a las Chivas Rayadas de Guadalajara.

Acercándonos ya a la tercera parte de la fase regular del Apertura 2025, Celestes y Guerreros estarán a cargo de uno de los cinco encuentros de la actividad sabatina en esta jornada 5 del certamen; duelo en el que los de la Noria buscarán escalar a los primeros lugares de la tabla y seguir de cerca el paso de los Tuzos de Pachuca (actual líder del torneo).

En contraste, los de la Comarca Lagunera saldrán a la cancha con la premisa de hilar su segunda victoria consecutiva, hecho que no consiguen desde el Clausura 2024 cuando hicieron lo propio ante Querétaro y Cruz Azul.

Luego de cinco jornadas disputadas, los dirigidos por Nicolás Larcamón se mantienen como uno de los cuatro conjuntos que se mantiene invicto; aunque sin figurar en el top-3 de la tabla general. La Máquina arriba a este duelo en la quinta posición del campeonato con 8 puntos cosechados, producto de dos victorias y dos empates; sin embargo, aún queda presión por la dolorosa goleada por 7-0 con Seattle Sounders en Leagues Cup.

Por otro lado y como ya se mencionó, las de Torreón llegan a la Ciudad de México con la motivación de haber regresado a la senda del triunfo gracias a imponerse al Guadalajara. Con seis unidades cosechadas (dos triunfos y dos derrotas), Santos se ubica en la séptima posición de la tabla. No obstante, es importante señalar que se encuentran a solo un punto de igualar lo conseguido en todo el torneo anterior (7 unidades en total).

A continuación, dejamos el horario con tiempo del centro de México, así como las señales por las cuáles se podrá sintonizar el cotejo entre Cruz Azul vs Santos:

¿Cuándo y a qué hora?

Sábado 16 de agosto, 19:00 horas, Estadio Olímpico Universitario, CDMX

Señales de transmisión

Canal 5, TUDN, VIX+

En sus más recientes cinco enfrentamientos, los celestes han dejado la balanza inclinada en su favor, teniendo tres victorias, por solo un triunfo lagunero y un empate. De hecho, la última vez que los de la Comarca se impusieron a las Cruz Azul en la CDMX, fue en la jornada 7 del Clausura 2022, cuando ganaron en el Estadio Azteca con un marcador de 1-2.

