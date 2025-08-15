Toluca vs Pumas: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 5 del Apertura 2025?

Los actuales campeones recibirán a unos universitarios necesitados de puntos. (Jesús Avilés)

Cerrando la actividad sabatina de la jornada 5 del Apertura 2025, los actuales monarcas de la Liga MX, los Diablos Rojos de Toluca, recibirán en el Nemesio Díez a unos Pumas urgidos de conseguir una victoria que los ayude a escalar en la tabla general.

Luego de firmar su pase a los cuartos de final en la Leagues Cup 2025, los ‘Choriceros’ volvieron a dar muestra de su buen nivel tras superar 0-2 en calidad de visitante a los Bravos de Juárez, victoria que les valió para llegar a 9 puntos (tres triunfos y una derrota) y mantenerse en la tercera posición de la clasificación, solo por debajo de los Tuzos de Pachuca y Tigres.

De hecho, la única derrota que registran los pupilos de Antonio Mohamed en el actual semestre, fue precisamente ante los Tigres en la jornada 3 del certamen, mismo que culminó 3-4 en favor de los regiomontanos. Pese a ello, los actuales monarcas llegan a su duelo contra Pumas como el club más goleador con 12 dianas en 4 cotejos disputados.

Por su parte, los ‘Universitarios’ viajarán a la capital mexiquense con un sabor amargo gracias al empate a uno ante Necaxa en Ciudad Universitaria, así como la previa eliminación en la fase de grupos de la Leagues Cup. Con su punto ante los ‘Rayos’, los del Pedregal se estancaron en la décimo primera posición con solo cuatro puntos cosechados, producto de una victoria, un empate y dos derrotas.

Tabla general del Apertura 2025 luego de 4 jornadas disputadas. (X/Liga BBVA MX)

Si bien, los auriazules han mostrado una mejora bajo la tutela de Efraín Juárez y ya con Keylor Navas en el arco, los resultados no los han terminado por acompañar en el presente semestre.

A continuación, dejamos el horario con tiempo del centro de México, así como las señales por las cuáles se podrá sintonizar el cotejo entre Toluca y Pumas:

¿Cuándo y a qué hora?

Sábado 16 de agosto, 21:10 horas, Estadio Nemesio Díez, Estado de México

Señales de transmisión

Canal 5, TUDN, VIX+

Cabe señalar que, en las últimas dos ocasiones que ambos conjuntos se vieron las caras, repartieron puntos al firmar el empate a un tanto. A su vez, Toluca y Pumas han dejado la balanza totalmente equilibrada en sus más recientes cinco encuentros, teniendo una victoria por bando y tres empates.

No obstante, es importante señalar que ‘La bombonera’ es una cancha que no le sienta del todo bien a los universitarios, pues de sus últimas 10 visitas, solo consiguieron el triunfo en 3 ocasiones.

