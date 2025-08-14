México Deportes

Gala Montes revela por qué no aceptó bajar de peso para la pelea contra Alana Flores: “Yo no soy boxeadora”

La actriz y la influencer se enfrentarán este domingo en el Palacio de los Deportes

Por César Márquez

Gala Montes y Alana Flores
Gala Montes y Alana Flores se enfrentarán este domingo en el Palacio de los Deportes ( (X/Supernova Strickers))

Este fin de semana se llevará a cabo una de las peleas de boxeo más mediáticas y esperadas de los últimos meses. Se trata de la función que protagonizarán Gala Montes y Alana Flores en el Palacio de los Deportes.

El combate entre la actriz y la influencer ha causado mucha controversia debido a sus declaraciones previas, además, la diferencia de peso y estatura que hay entre una y otra son otros elementos que le han puesto sabor a la pelea.

El evento en sí representa, para el público, no solo un espectáculo deportivo, sino un caso atípico donde convergen el boxeo, el entretenimiento y la influencia digital.

Gala Montes y por qué no aceptó bajar de peso para su combate ante Alana

En entrevista con David Faitelson, Gala Montes reveló que no quiso bajar de peso para su combate ante Alana debido a que no es boxeadora, además, agregó que el contrato lo firmó de acuerdo a lo que ella pidió.

“Pues primero que nada, yo no soy boxeadora. Esta es una pelea de exhibición. Somos artistas, influencers, streamers, peleando. Cuando a mí se me invitó a este proyecto se me propuso la idea de bajar de peso y yo desde el principio dije que no, fue un rotundo no, a lo cual mi contrato se formó con base a lo que yo pedí. Obviamente esta desinformación causa conflicto entre Alana y yo, entre dos mujeres, pero no es que no me lo tome en serio, es que yo no soy boxeadora, pues yo no pacté nada de las cosas que se han dicho”, comentó Montes.

Cabe recordar que Flores declaró hace algunos días, que ella aceptó que su contrincante no bajara de peso con tal de recibir más dinero de la venta de boletos.

La artista y la influencer se enfrentarán este domingo en el Palacio de los Deportes | Crédito: Facebook | Supernova Boxing

¿Cuándo y dónde ver la pelea de Gala Montes vs Alana Flores?

La organización del evento Supernova Strikers ha preparado una cartelera con varias peleas de exhibición, incluyendo los duelos entre Franco Escamilla y El Escorpión Dorado, Westcol y Mario Bautista, así como Mercedes Roa frente a Milica. Entre las atracciones musicales confirmadas se encuentran las actuaciones de María Becerra, Xavi, Gabito Ballesteros y Óscar Maydón, quienes amenizarán la jornada en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México

La pelea entre Alana y
La pelea entre Alana y Gala será la función estelar del Supernova. (X/Supernova -Strickers)

Aunque la programación inicia a las 18:00 (hora del centro de México), no se ha anunciado la hora precisa del combate central entre Gala Montes y Alana Flores. Este enfrentamiento tendrá lugar el domingo 17 de agosto de 2025, con la participación de reconocidas figuras del entretenimiento y el deporte.

Para quienes no puedan acudir de manera presencial, Supernova Strikers se transmitirá en vivo por Facebook, YouTube, TikTok y Twitch, así como en la plataforma DAZN y en algunas salas de Cinépolis.

Presidente del club León confirma

