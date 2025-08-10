Gonzalo Pineda renuncia como entrenador del Atlas tras recibir goleada ante Pachuca (Dale Zanine-USA TODAY Sports)

Con el reinicio de la actividad del Apertura 2025 de la Liga MX, el club Atlas informó que Gonzalo Pineda dejó de ser su director técnico. Por medio de un comunicado compartido la tarde del domingo 10 de agosto, el conjunto de los Zorros explicó que el estratega ya no será parte de la plantilla.

Según informó la directiva de los rojinegros, Pineda renunció a su cargo como entrenador, por lo que a partir de este día dejó las instalaciones y al club.

“Gonzalo Pineda ha dejado de ser el Director Técnico del Primer Equipo Varonil de Atlas FC, tras presentar su renuncia a la Directiva del club. Esta decisión la toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento”, se lee en el comunicado.

Gonzalo Pineda renunció a la dirección técnica del club Atlas (X/ @AtlasFC)

