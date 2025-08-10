América vs Querétaro: violencia opaca victoria de las Águilas con riña entre aficionados de ambos equipos

Pese a la victoria, la afición águila no está muy contenta con el equipo. (TW Club América)

La Liga MX retomó actividades este fin de semana con varios partidos que marcaban el punto de salida de varios clubes que no lograron su clasificación a las rondas de eliminación directa de La Leagues Cup de la Concacaf. Dos de ellos fueron América y Querétaro quienes se presentaron en la CDMX dando un pobre espectáculo dentro de la cancha y un decepcionante comportamiento de sus aficionados tras una riña al exterior del Estadio Ciudad de los Deportes.

En videos, compartidos por el medio Cancha, se puede ver a aficionados de Gallos lanzando objetos y luego a los azulcremas corriendo detrás de ellos. Esta escena, capturada por residentes y difundida en redes sociales, ilustra la tensión que se vivió en las inmediaciones del bajo puente sobre el Eje 6 Sur al cruce con Patriotismo, donde se produjo uno de los conatos de violencia más notorios de la jornada.

La presencia de numerosos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no logró disuadir los enfrentamientos entre seguidores de ambos equipos, lo que generó inquietud entre los habitantes de la zona. La preocupación de los vecinos se intensificó porque estos incidentes representan una ruptura de los acuerdos establecidos tras la clausura del estadio en 2024 por la Alcaldía Benito Juárez.

Vecinos de la zona fueron testigos de las diversas agresiones que se dieron en las inmediaciones del estadio. (Cancha)

La comunidad esperaba que la intervención de las autoridades y el cierre del recinto deportivo garantizaran la tranquilidad en el entorno, pero los hechos recientes evidencian que las medidas adoptadas no han sido suficientes para contener la violencia asociada a los eventos futbolísticos.

La reiteración de estos episodios, pese a la vigilancia reforzada, ha llevado a los vecinos a cuestionar la eficacia de los operativos implementados por la SSC. La expectativa de que la clausura del estadio y los acuerdos posteriores garantizarían un ambiente pacífico se ha visto frustrada, como lo demuestran los incidentes recientes. La comunidad exige respuestas y acciones concretas para evitar que la violencia se normalice en el espacio público, especialmente en zonas donde la convivencia vecinal se ve amenazada por la rivalidad entre grupos de aficionados.

No es la primera vez que se reportan riñas dentro y fuera del estadio. (Especial)

¿Cómo le fue a las Águilas en el partido?

El retorno de los azulcremas a la capital mexicana no fue como lo esperaba su afición: primero, la lluvia que azotó el sur de la CDMX retrasó significativamente el inicio del partido pues, por protocolo, el árbitro debió impedir el encuentro pues se registró una fuerte tormenta eléctrica que ponía en riesgo la vida de jugadores y fanáticos.

Pese a las adversidades climatológicas, unos 20 minutos antes de las 9:00 de la noche (cuando el partido fue pactado a las 7:00 de la tarde) mejoró y permitió que ambas escuadras salieran para realizar el protocolo.

Se suspende por unos minutos el América vs Querétaro por tormenta eléctrica en la CDMX. Imagen cuenta de X @GribranAraige

Aunque mojada, la afición águila estaba muy entusiasmada por ver regresar al tricampeón y gritaron el primer gol de la noche de la mano de Dagoberto Espinoza al minuto 6 del primer tiempo, lo que aparentaba que podría llegar un lluvia, pero de goles.

Antes del término del primer tiempo, Henry Martin tuvo la oportunidad de ampliar el marcador para América, pero el exarquero de Cruz Azul, Guillermo Allison, atajó de manera perfecta el tiro del delantero en la base derecha de la portería.

Así terminaron los primeros 45 minutos y, aunque para la segunda mitad las Águilas buscaron el segundo, no lograron hacerle más daño a los Gallos generando incluso la molestia de sus fanáticos quienes esperaban un mejor funcionamiento dentro del terreno de campo.