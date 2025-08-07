México Deportes

Óscar Valdez regresa al ring y así le fue en su última pelea al lado de Eddy Reynoso

El oriundo de Sonora tendrá una nueva etapa en su carrera profesional luego de dejar al Canelo Team en semanas pasadas

Por César Márquez

Óscar Valdez dejó el Canelo
Óscar Valdez dejó el Canelo Team de Eddy Reynoso (EFE/Mario Guzmán)

Óscar Valdez ha hecho oficial su vuelta al boxeo profesional, seleccionando su tierra natal, Nogales, Sonora, como el escenario donde buscará demostrar que aún posee la calidad que lo llevó a convertirse en campeón mundial.

La promotora Top Rank confirmó a través de un comunicado en redes sociales que el púgil mexicano se medirá ante Ricky Medina el sábado 6 de septiembre en el Domo Binacional, marcando así una nueva etapa en su carrera.

“El dos veces campeón mundial Óscar Valdez regresa a su ciudad natal contra el nativo de San Antonio, Ricky ‘El Castigo’ Medina”, publicó la promotora

Este será el primer combate de Valdez luego de su salida del equipo dirigido por Eddy Reynoso, conocido como Canelo Team, hecho que agrega expectativas sobre cómo evolucionará el estilo del sonorense fuera de la tutela de una de las escuadras más exitosas del boxeo mexicano reciente.

Cómo fue la última pelea de Óscar Valdez al lado de Eddy Reynoso

La última pelea de Óscar Valdez al lado de Eddy Reynoso fue el sábado 7 de diciembre en el Footprint Center de Phoenix, Arizona, cuando el sonorense se enfrentó a su compatriota Emanuel “Vaquero” Navarrete por el campeonato mundial superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Aquella noche, Valdez fue superado por Navarrete de manera contundente y cayó por la vía del cloroformo en el round 6 tras recibir un poderoso gancho en las zonas blandas que causó que ya no se pudiera levantar. Y es que cabe indicar que este resultado se veía venir, pues Óscar ya se había caído en los asaltos 1 y 4.

Esta derrota no solo significó la segunda caída de Valdez ante Navarrete, sino también perder la oportunidad de convertirse en campeón del mundo por tercera vez.

Óscar Valdez; un referente en el pugilismo mexicano

A pesar de no haber conseguido medalla en sus participaciones olímpicas, la carrera de Óscar Valdez destaca por su consagración en el boxeo profesional, donde ha alcanzado 32 victorias 24 de ellas por nocaut y únicamente 3 derrotas. El atleta, de 34 años, se ha convertido en una de las principales figuras que representa a México en el panorama internacional del boxeo.

Antes de conquistar los títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Valdez formó parte de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012, competencias a las que asistió como uno de los máximos prospectos del país, aunque en ambas ocasiones quedó fuera del podio.

