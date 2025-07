AAA Alianzas 2025: todos los resultados, sorpresas y debuts rumbo a Triplemanía XXXIII

El evento se celebró con luchas de alto impacto, regresos, traiciones y la oficialización de un combate titular para Triplemanía 33 con figuras de WWE. (Instagram / LuchaLibreAAA)

La noche del viernes 25 de julio de 2025 quedará marcada en la historia de Lucha Libre AAA tras la celebración del evento AAA Alianzas, donde Alberto El Patrón fue desterrado oficialmente de la empresa luego de perder su lucha estelar ante El Mesías.

El combate principal enfrentó al potosino contra el gladiador boricua en una lucha de “destierro”, es decir, si Alberto perdía, no podría volver a luchar en AAA. En una contienda intensa y dramática, El Mesías recurrió a una artimaña clásica: arrojó polvo al rostro de su rival, lo que le permitió aplicar una poderosa lanza y lograr el conteo de tres. Con esta victoria, El Mesías aseguró el destierro de Alberto El Patrón.

El desenlace fue emotivo. Visiblemente afectado, El Patrón se despidió del público entre lágrimas, abrazando a su padre, el legendario Dos Caras, quien lo acompañó desde las gradas. El recinto lo ovacionó mientras se marchaba del cuadrilátero.

La función contó con múltiples momentos destacados. En la lucha semifinal, El Fiscal y los Hell Brothers (Cibernético, Chessman y Charly Manson) derrotaron a Los Vipers (Abismo Negro Jr., Taurus, Histeria y Belcegor), consolidando su dominio como uno de los equipos más peligrosos del momento.

Desde WWE, El Grande Americano hizo su debut en AAA derrotando a Octagón Jr. en un combate individual. Al finalizar la lucha, tomó el micrófono para agradecer al público mexicano con un discurso completamente en español y cerró su participación interpretando el icónico “Cielito Lindo”, generando una fuerte ovación.

La noche subió de tono cuando el Hijo del Vikingo, actual Megacampeón, apareció para lanzar un desafío abierto rumbo a Triplemanía XXXIII. Dragon Lee respondió, pero fue interrumpido por El Grande Americano. Mientras ambos discutían, un luchador enmascarado atacó a ambos y se reveló como Dominik Mysterio, actual Campeón Intercontinental de WWE.

Tras la intervención de Dominik, AAA oficializó un combate Fatal Four Way por el Megacampeonato en Triplemanía 33: Hijo del Vikingo vs. Dragon Lee vs. El Grande Americano vs. Dominik Mysterio.

En la división femenil, Natalya y Lola Vice se impusieron a los equipos de Lady Shani y Faby Apache, así como Dalys y Chik Tormenta. Natalya fue quien selló la victoria aplicando su famoso Sharpshooter sobre Dalys.

En otro combate destacado, Psycho Clown, Pagano y Mr. Iguana vencieron a Sansón, Forastero y Mecha Wolf.

Finalmente, Chris Carter y Mini Vikingo ganaron el torneo Alas de Oro, superando a parejas como Radioactivo y Myzteziz Jr., Dinámico y Drago, y Andy Panda con Charro Negro.