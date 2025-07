Entrenador de Canelo Álvarez rompe el silencio sobre el dopaje de Chiuas Rodríguez: “He dedicado toda mi vida al boxeo”

Eddy Reynoso aclara que no es entrenador ni manager del Chihuas Rodríguez. Créditos: José Luis Cruz/ Infobae México.

Francisco “Chihuas” Rodríguez dio positivo en un control de dopaje que le realizaron previo a su pelea contra Galal Yafai el pasado 21 de junio. Según dio a conocer la promotora Matchroom Boxing, la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) reportó que el mexicano arrojó un resultado adverso en la prueba.

Y aunque no se especificó cuál fue la sustancia que mostró la prueba de Rodríguez, su caso se suma al de Jaime Munguía, boxeadores que han sido vinculados con Eddy Reynoso, entrenador y líder del Canelo Team.

Eddy Reynoso aclara su situación en el dopaje positivo de Chihuas Rodríguez

A través de un comunicado en sus redes sociales, Eddy Reynoso aclaró el vinculo que tiene con Chihuas Rodríguez y aseguró que él no es su entrenador ni manager, ya que lo acaba de conocer.

“Ante los recientes comentarios y especulaciones sobre mi relación con el boxeador Francisco ”Chihuas" Rodríguez, es pertinente dejar en claro lo siguiente. Primero que nada, no soy entrenado ni manager de Francisco, a quien tuve el gusto de conocer apenas ayer", se lee en parte del comunicado.

Además, agregó que solamente le brindó apoyo al boxeador para gestionar tres peleas en busca de un título mundial. Y finalmente, señaló que toda su vida la ha dedicado al boxeo con pasión, y que todo lo logrado ha sido en base a sacrificios, disciplina y dedicación.

“El apoyo que se le dio fue para que a través de la promoción y patrocinio de la marca No Boxing No Life se le gestionaran tres peleas con la empresa Clase y Talento para tratar de apoyarlo en la consecución de un campeonato. He dedicado toda mi vida al boxeo porque es mi pasión y mi razón de ser, todo lo logrado ha sido en base a sacrificios, disciplina y dedicación”.

Cabe indicar que el Chihuas venció de manera contundente por decisión unánime a Yafal para convertirse campeón interino mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en una pelea que dominó. Este triunfo amplió sus posibilidades de buscar la consolidación absoluta en la categoría, en la que se posiciona ahora como retador directo al título mundial indiscutido.

¿Qué dijo Chihuas Rodríguez al respecto?

En sus redes sociales, el pugilista azteca aclaró la situación y y afirmó que él no ha sido notificado oficialmente sobre la prueba de dopaje y destacó que es un boxeador limpio e inocente.

“He visto reportes en redes sociales publicando que mi prueba de dopaje salió positiva. Solamente puedo decir que nadie me ha notificado oficialmente y es una sorpresa lamentable. Soy un boxeador limpio que ha trabajado toda su vida para conseguir mi sueño de ganar este campeonato y estoy seguro que soy inocente“, escribió el pugilista azteca en sus redes sociales.

Chihuas es un ex campeón mundial unificado en la categoría de peso paja, donde obtuvo los cinturones de la OMB y FIB. Con 33 años, ostenta un récord de 40 victorias (27 por la vía del nocaut), 6 derrotas y un empate.