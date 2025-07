El Cibernético acusa a luchadores ‘favorecidos’ por Antonio Peña en AAA: “Muchos se mantuvieron relaciones con él”

El Cibernético encendió la polémica al asegurar que varios luchadores alcanzaron la fama en AAA gracias a su cercanía con Antonio Peña y no por mérito en el ring. (Ilustración: Jesús Aviles)

Durante una explosiva intervención en el pódcast Devorador de Pecados, el veterano luchador El Cibernético no solo confirmó los persistentes rumores en torno a Antonio Peña, fundador de la empresa Lucha Libre AAA, sino que también arremetió contra luchadores que —según él— obtuvieron fama sin merecerla, insinuando que fueron beneficiados por sus relaciones con el entonces directivo.

La controversia surgió luego de que en un live show de Electroshock, se tocara nuevamente el tema de los supuestos favoritismos en AAA durante la gestión de Peña. En ese contexto, Cibernético calificó al empresario como un “monje sexual”, apelativo con el que aludió a las preferencias personales del creador de AAA, las cuales —según dejó entrever— influyeron directamente en decisiones dentro de la empresa.

“A mí también me señalaron como uno de los ‘Peña boys’”, expresó Cibernético, en referencia al apodo con el que se ha tachado durante años a luchadores presuntamente beneficiados por Peña. Sin embargo, aseguró que tanto él como Latin Lover “siempre se dieron su lugar” y nunca cedieron ante insinuaciones: “Siempre nos dimos nuestro lugar para no caer en los encantos del padre de la lucha moderna”, declaró con ironía.

Pero lo más fuerte de sus declaraciones no fue sobre Antonio Peña directamente, sino su amenaza abierta hacia varios luchadores de aquella época, a quienes acusa de haber llegado al estrellato sin tener la preparación necesaria. “Sé perfectamente quiénes son los que subieron sin tener talento. Y si me vuelven a señalar a mí como uno de los Peña boys, voy a decir nombres y apellidos”, advirtió contundente.

Aunque Cibernético prefirió no revelar esos nombres —por ahora—, dejó claro que no tiene reparos en exhibir públicamente a quienes, según él, construyeron su carrera con base en favores personales y no por méritos luchísticos. El comentario generó un enorme revuelo en redes sociales, donde ya comenzaron las especulaciones sobre quiénes podrían ser los aludidos.

El exlíder de La Secta Cibernética también hizo un recorrido por su paso en la lucha libre, afirmando que ha vivido todas las etapas del deporte en México: “Fui parte del Toreo, aunque en sus últimos días. Viví la etapa de Triple A con Peña, el cambio con los independientes, la Arena México. Todas tienen su estilo”, explicó.

El tema del favoritismo y los rumores de relaciones personales entre Peña y algunos talentos no es nuevo, pero rara vez una figura tan prominente como Cibernético lo había abordado de forma tan abierta. Desde hace años, circulan versiones sobre cómo ciertos luchadores fueron impulsados por razones ajenas al desempeño en el cuadrilátero, algo que, aunque nunca ha sido comprobado, se ha mantenido como un tema tabú dentro del medio.

Antonio Peña, fallecido en 2006, es recordado por modernizar la lucha libre en México y lanzar a la fama a una generación de personajes carismáticos y visualmente llamativos. No obstante, también ha sido señalado por colegas y fanáticos como un personaje polémico, cuyas decisiones no siempre se basaban en criterios deportivos.

El impacto de las declaraciones de Cibernético ha sido inmediato. Mientras algunos lo acusan de reavivar viejas rencillas para generar ruido, otros lo respaldan por su franqueza y valentía para decir lo que muchos han callado durante años. Si decide mencionar nombres, la lucha libre mexicana podría enfrentar uno de sus escándalos más sonados de las últimas décadas.