Nuevo equipo de Mexicanos en WWE, Andrade y Rey Fénix vuelven a ganar

Los mexicanos Andrade y Rey Fénix siguen triunfando en WWE podrían ser un nuevo equipo. Imagen cuenta de X @AndradeElIdolo

Los luchadores mexicanos siguen dando enormes actuaciones en la WWE, tal es el caso de Andrade y Rey Fénix que en el último show de la marca Smackdown ganaron su combate por parejas en contra de Faxiom.

Ambos gladiadores mexicanos lucieron durante la lucha con distintos movimientos aéreos que sorprendieron a la afición que disfrutó en todo momento los lances espectaculares que realizaban.

Andrade y Rey Fénix ya han sido recurrentes en la cartelera de la marca azul, en especial en la división de parejas, anteriormente se enfrentaron a la facción DIY, en la cual también se llevaron la victoria.

Mucho se ha manejado si solo serán unos combates o si se hará una facción, ya que la afición de Estados Unidos está maravillada con la actuación de los mexicanos.

Andrade subió un post a su cuenta de X que podría dejar entrever el futuro de ambos gladiadores dentro de la empresa WWE, con un post donde posteó una foto. Andrade preguntó: What do you think? Team??? (¿Qué piensan? ¿Equipo?).

Con movimientos espectaculares y gran coordinación, los mexicanos vencieron a Gargano y Ciampa en una lucha que encendió a la audiencia de la marca azul (Captura de Pantalla)

Después del post, especialistas en Lucha Libre han manejado la posibilidad de que WWE sí estaría buscando que ambos luchadores mexicanos formen una facción dentro de la división de parejas, derivado de sus combates.

En su combate contra la facción DIY (conformada por Johnny Gargano y Tommaso Ciampa), las opiniones del desempeño de ambos gladiadores fueron muy buenas y con apoyo de los aficionados en redes sociales.

Comentarios como “este equipo es genial” o “que buena dupla están haciendo”, los especialistas en wrestling apuntan a que pronto habrá más planes para ambos luchadores en la división de parejas de SmackDown.

También los aficionados buscaron lo chusco de la pareja, y es que Rey Fénix es hermano de “Penta”, luchador que también está en las filas de WWE pero se encuentra en la marca RAW.

Ante ello, aficionados en redes sociales hicieron memes de sorpresa tras una posible nueva pareja entre Fénix y Andrade y tomando a Penta como el traicionado, aunque aseguran que solo es humor.

Al parecer, muy pronto los Lucha Brothers se volverán a reunir en WWE.

De momento, medios especializados en WWE aseguran que no tienen planes de juntar a los hermanos Rey Fénix y Penta, pero no es algo que se descarte en el futuro.

Penta sigue su historia contra Seth Rollins mientras que Rey Fénix se hace de un lugar en la división de parejas de la marca Smackdown, pero los “lucha brothers” podrían llegar a WWE en un futuro.