¿Qué necesita Rayados de Monterrey para clasificar a octavos de final del Mundial de Clubes 2025?

Rayados quiere seguir haciendo historia y buscará su pase directo a la siguiente ronda. (Reuters/Kelvin Kuo)

Los Rayados de Monterrey llegan al cierre de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025 enfrentando su último desafío: asegurar una victoria contundente contra los Urawa Red Diamonds para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final. Sin embargo, pese a mantenerse invicto en el torneo, estos resultados no le garantizan su permanencia en el ‘mundialito’.

Tras dos empates (0-0 con River Plate y con Inter de Milán), suman apenas dos unidades, frente a los cuatro puntos de sus dos principales rivales en el Grupo E. Una victoria simple por cualquier marcador podría parecer suficiente, aunque las matemáticas indican que se necesitará más que un triunfo mínimo para asegurar el pase.

Monterrey debería ganar por una diferencia de dos o más goles en caso de que River e Inter empaten en su encuentro paralelo . Si ambos rivales se reparten unidades (empatan), Rayados requerirán una victoria con al menos dos goles de ventaja para superar a Inter de Milán (+1) y River Plate (+2) en diferencia de goles.

En caso de que River e Inter no empaten, las condiciones varían ligeramente. Si uno de los dos equipos obtiene la victoria, sumará seis puntos y el pase quedará entre ellos, por lo que Monterrey quedaría fuera incluso con triunfo ante los japoneses . Sin embargo, en caso de derrota en ese duelo entre europeos y sudamericanos, Monterrey alcanzaría cinco unidades—superando a quien quede con cuatro—y avanzaría, sin importar la diferencia de goles. No obstante, la opción menos deseada sería un empate de 2-2 o más en el partido Inter vs River, pues ese marcador implicaría un empate en goles marcados entre los tres, complicando el cálculo por el criterio de desempate que prioriza los goles marcados en partidos entre equipos implicados.

Monterrey tiene en sus manos el pase a octavos de final. (REUTERS/Daniel Cole)

Combinaciones posibles

Aunque sus dos primeros encuentros fueron de alta exigencia, los Rayados han mostrado personalidad dentro del terreno de juego. Como consecuencia de mantener su arco en ceros, Monterrey tiene la oportunidad de posicionarse incluso como líder de grupo sin tener que depender de nadie más. Por ello, te dejamos todas las combinaciones posibles y cuál sería el resultado para el equipo de la Liga MX:

Victoria por 3 goles o más + empate entre River e Inter: Monterrey lideraría el Grupo E con ventaja en diferencia de goles.

Victoria por 2 goles + empate entre River e Inter: Monterrey supera a Inter en diferencia (+ al menos +2) y a River si su diferencia queda igual; evita el empate de 2-2 entre Inter y River que complicaría la clasificación.

Victoria por 1 gol + empate sin goles en el otro partido: Rayados quedarían con cinco unidades, empatarían con quien ganara Inter o River, pero quedarían abajo en diferencia de goles, lo que obligaría a otras combinaciones favorables.

Derrota o empate de Monterrey: Eliminación automática, sin importar el resultado entre Inter y River.

Una victoria con dos goles de diferencia colocaría a Monterrey en buena posición sin depender del resultado entre Inter y River. Respecto al rival Urawa, se destaca que es el equipo más débil del grupo, sin unidades hasta el momento, lo que aumenta las probabilidades de un triunfo abultado para los regiomontanos.

Los de la sultana del norte quieren continuar su participación en el Mundial de Clubes 2025. (Reuters/Kelvin Kuo)

Cuándo y a qué hora ver a Rayados vs Urawa

La fase de grupos ha tenido actuaciones destacadas en defensa, especialmente del arquero Esteban Andrada, clave para mantener dos porterías a cero en los primeros dos encuentros. Sin embargo, Monterrey no ha logrado convertir su dominio en goles. La falta de efectividad financiera en ataque los ha dejado en una situación límite frente a un rival que, aunque débil en resultados, requiere una ejecución ofensiva impecable por parte de la plantilla dirigida por Domènec Torrent.

El duelo definitivo se jugará el miércoles 25 de junio a las 19:00 horas en el Rose Bowl de Los Ángeles, por la señal de DAZN, en un duelo que los regiomontanos deberán jugar como si se tratara de una final anticipada si es que desean seguir compitiendo.