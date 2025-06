Faitelson vuelve a atacar a Martinoli por su transmisión con Luis García: “Yo no produzco desperdicios”

Faitelson calificó de "contenido basura" la narración de Martinoli y Luis García (X/ @FarsantesG)

La dupla de Christian Martinoli y Luis García volvió a transmitir su narración en YouTube, para el partido de México vs Surinam repitieron su fórmula y no olvidaron las críticas de David Faitelson, por lo que se burlaron del comentarista de TUDN y su nivel de periodismo deportivo.

Una vez que finalizó el partido de la selección mexicana, Faitelson se encargó de responderle a sus excompañeros y volvió a cargar contra los comentaristas de TV Azteca, pues los acusó de producir “basura” que consume el público.

Y es que, aunque en un inicio las críticas de Faitelson fueron menospreciadas por los aficionados, el controversial analista ignoró los comentarios que recibió y volvió a defender su postura de hacer contenido de calidad.

Christian Martinoli responde a David Faitelson tras críticas por no hacer periodismo, aseguró que el día que quiera "los mea" Crédito: YouTube/ Dr. García

¿Qué dijo Faitelson a Martinoli de su narración?

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Faitelson calificó de “basura” las narraciones del Doctor García y Christian Martinoli. Pese a la popularidad del fenómeno, el periodista de TUDN sentenció que si la gente quiere consumir esa basura, él no puede evitarlo.

Además, agregó que él siempre ha buscado ofrecer el mejor contenido, con gran calidad para los aficionados que gozan del futbol, por ello sentenció que si la gente opta por otro tipo de contenido, sabrá la calidad que encontrarán.

"Ya me di cuenta que en esta y otras redes sociales consumen mucha ‘basura’. Yo no produzco ‘desperdicios’. Trato y trataré siempre de ofrecer la mayor calidad posible. Si quieren ‘basura’, ya saben…“, publicó.

Esto dijo Faitelson de Martinoli y su narración "basura" (X/ @DavidFaitelson_)

Farsantes con Gloria, éxito en YouTube y controversia: la respuesta de Martinoli a los puristas, la incomodidad de Faitelson y la revolución en la narración deportiva

Durante la transmisión del partido entre Rayados de Monterrey e Inter de Milán en el Mundial de Clubes, la polémica se intensificó cuando Christian Martinoli respondió a las críticas de David Faitelson sobre su estilo de narración.

Martinoli defendió su formato de entretenimiento y lanzó una advertencia a sus detractores, afirmando que “el día que quiera hacer periodismo también los meo”. La controversia surgió después de que Faitelson, en su programa Faitelson sin censura, descalificó el trabajo de Martinoli y Luis García en el canal de YouTube “Farsantes con Gloria”, argumentando que su contenido no constituye periodismo.

David Faitelson arremete contra transmisión de Christian y 'Doctor' en partido de Copa Oro. (X/David Faitelson)

Martinoli aprovechó la transmisión para responder de manera indirecta, sin mencionar directamente a Faitelson, pero dejando claro que su objetivo es el entretenimiento y no la labor periodística tradicional. “Esto es de a grapa, un servicio que le damos a nuestro público, porque nos venimos a divertir, Doctor. Lo que no entienden es que esto no es periodismo, esto es divertimento”, expresó el narrador durante la cobertura.