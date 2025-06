Qué pasará con Raúl Orvañanos tras anunciar su salida de Fox Sports

Raúl Orvañanos dejó Fox Sports ¿a dónde llegará? (IG /@raulorvananos)

Fox Sports México perdió a una de sus grandes figuras en la narración deportiva, Raúl Orvañanos dio a conocer que dejó la televisora luego de 20 años en la cadena de Grupo Multimedia Lauman. Por medio de redes sociales hizo oficial su partida, por lo que a sus 78 años dejó el canal de televisión privada.

“Hoy me despido de Fox Sports México, mi casa durante 20 años. Fueron dos décadas de transmisiones, programas y vivencias inolvidables”, fue el mensaje que publicó en sus redes oficiales.

De inmediato, este anuncio causó una serie de reacciones entre sus fans, así como de periodistas deportivos que han compartido micrófonos con el exfutbolista. Con una carrera de más de 50 años en los medios deportivos, el narrador deportivo está por iniciar una nueva etapa en su carrera.

Raúl Orvañanos sale de Fox Sports (IG/ @raulorvananos)

¿A dónde se va Raúl Orvañanos?

A pesar de que el exfutbolista no dio pistas de cuál será su siguiente destino, una vez que hizo oficial su salida de Fox Sports, empezaron a surgir reportes de cuál es la nueva empresa que contrató al cronista.

En primera instancia surgieron reportes de que podría regresar a TV Azteca o a Televisa; sin embargo, Raúl Orvañanos se probará en una nueva plataforma de streaming, es decir que llegará a la señal de Tubi para los partidos de León y club Pachuca.

Aunque aún no se ha hecho oficial su incorporación, el cronista deportivo habría acordado esta nueva etapa en su carrera en los medios.

¿Raúl Orvañanos piensa en retirarse de la narración deportiva?

(Foto: Instagram/@raulorvananos)

Con una trayectoria que abarca más de cinco décadas, Raúl Orvañanos, una de las voces más emblemáticas del periodismo deportivo en México, llegó a pensar en el retiro, pues a sus 78 años reflexionó sobre esta posibilidad.

En una entrevista para el canal de YouTube Apuntes de Rabona, Orvañanos explicó qué está esperando para retirarse de los micrófonos. Aseguró que la edad será un factor importante, pero, esperará “una señal” para tomar esa decisión.

“Cada vez está más cerca mi retiro, es una realidad pese a que me siento entero. Habrá una señal que me llegue para decir ‘Hasta aquí llegaste’ y entonces me dedicaré a mi gente”, declaró.

Otro factor importante a considerar para su retiro será su familia, pues consideró que desde muy joven no dejó de trabajar, así que no ha tenido la dicha de tener fines de semana en familia.

“Desde mis 18 años a la fecha no he parado, nunca he tenido fines de semana y tu gente necesita tiempo, pero siempre agradecido porque por el futbol y la narración he conocido el mundo”, finalizó.