Así fue la brutal paliza que recibieron Penta Zero Miedo y Andrade El Ídolo previo a WWE Money In The Bank 2025

Seth Rollins y sus secuaces atacaron a Penta y Andrade. (Captura de pantalla)

El viernes 6 de junio, en la antesala del esperado Premium Live Event (PLE) Money In The Bank 2025, los luchadores mexicanos Andrade “El Ídolo” y Penta El Zero Miedo vivieron una jornada agridulce durante la emisión de SmackDown. Aunque lograron una victoria ante los hermanos Creed, integrantes del equipo American Made, la noche terminó con una brutal emboscada por parte de Seth Rollins y sus aliados.

Todo comenzó tras un altercado en los vestidores, donde Andrade y Penta cuestionaron públicamente la capacidad de Chad Gable para vencer al Hijo del Vikingo en el evento Worlds Collide. Esta desconfianza no fue bien recibida por Gable, quien organizó un combate de parejas para ajustar cuentas: Andrade y Penta enfrentarían a Julius y Brutus Creed.

Andrade le propina una brutal patada a Julius. (Captura de pantalla)

Durante el encuentro, la superioridad de los mexicanos se hizo evidente desde los primeros minutos. A pesar de la resistencia de los Creed, Andrade y Penta mantuvieron el dominio en el ring, combinando técnica, velocidad y experiencia. La situación se complicó cuando Chad Gable interfirió sorpresivamente, atacando a Penta a espaldas del réferi.

Hijo del Vikingo ayudo a Penta y a Andrade a deshacerse de Chad Gable, su rival en Worlds Collide. (Captura de pantalla)

Sin embargo, la aparición oportuna del Hijo del Vikingo equilibró las cosas. El luchador de AAA atacó a Gable y lo expulsó del ringside. Con el camino despejado, Andrade preparó el terreno para que Penta ejecutara su devastador Mexican Destroyer, con el cual lograron la cuenta de tres segundos y la ovación del público.

Penta y Andrade demostraron ser un gran equipo para vencer a los hermanos Creed. (Captura de pantalla)

Instantes después del final del combate, Seth Rollins apareció junto a Bron Breakker y Bronson Reed, quienes formarán parte del combate de escaleras del Money In The Bank. Rollins dio la orden y el ataque comenzó. Breakker embistió con una poderosa lanza a Andrade, dejándolo tendido. Penta fue víctima de una plancha aérea ejecutada por Bronson Reed, quien cayó con todo su peso desde la tercera cuerda.

Los mexicanos anhelan ganar el maletín de dinero en el banco, perolo sólo uno podrá hacerlo. (Captura de pantalla)

Ambos luchadores mexicanos quedaron fuera de combate, mientras Rollins celebraba de cara al evento del sábado. La paliza encendió la indignación entre los fanáticos latinos, que esperaban ver a sus representantes llegar con fuerza al evento.

(Cortesía WWE)

El Money In The Bank se celebrará este sábado 7 de junio a las 17:00 horas (tiempo de México) desde el Intuit Dome de Los Ángeles, California. La transmisión será exclusiva a través de Netflix. Unas horas antes, a las 13:00, se llevará a cabo Worlds Collide, el primer evento oficial entre WWE y AAA.