WWE Money In The Bank 2025 en vivo: cuándo y dónde ver el evento de lucha libre desde México

El Premium Live Event se celebrará este sábado 7 de junio en el Intuit Dome de Los Ángeles. Conoce la cartelera completa y el horario para México. (Cortesía WWE)

Este sábado 7 de junio de 2025, la WWE celebrará uno de sus eventos más esperados del año: Money in the Bank, el Premium Live Event (PLE) donde seis superestrellas se enfrentarán en una lucha sin descalificación con un solo objetivo: bajar el codiciado maletín que otorga una oportunidad titular en cualquier momento y lugar.

La sede para esta edición será el Intuit Dome de Los Ángeles, Estados Unidos, y el evento comenzará en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

El combate principal, que da nombre al evento, tendrá su versión tanto masculina como femenina. En el Money in the Bank masculino participarán Solo Sikoa, LA Knight, Seth Rollins, Andrade, Penta “Zero” Miedo y El Grande Americano. El ganador se convertirá en Mr. Money in the Bank y podrá canjear el maletín para intentar arrebatarle el título mundial a cualquier campeón vigente.

(Cortesía WWE)

Por parte de las mujeres, Alexa Bliss, Rhea Ripley, Giulia, Roxanne Perez, Naomi y Stephanie Vaquer buscarán hacerse con el maletín y el derecho de retar a cualquier campeona. Cabe destacar que Vaquer y Giulia representan un fuerte impulso internacional, con experiencia en la escena japonesa y latinoamericana.

(Cortesía WWE)

Estas luchas se caracterizan por el uso libre de escaleras, mesas, sillas y cualquier objeto que facilite alcanzar el maletín, ya que no existen descalificaciones. “Todo está permitido y la lucha termina hasta que alguien baje el maletín”, explicaron en el anuncio oficial.

Otro enfrentamiento de alto calibre será entre Lyra Valkyria, quien defenderá el Campeonato Intercontinental Femenino ante Becky Lynch. Este título, recientemente introducido como equivalente femenino al Intercontinental masculino, ha sido objeto de atención por parte de la fanaticada.

(Cortesía WWE)

Además, dos equipos con gran peso mediático protagonizarán una lucha de parejas: Cody Rhodes y Jey Uso se enfrentarán a John Cena y Logan Paul. Esta última dupla combina experiencia y popularidad, con Cena como leyenda de la empresa y Paul como una figura influyente tanto dentro como fuera del ring.

(Cortesía WWE)

El evento ha generado expectativas tanto por la calidad de los participantes como por las sorpresas que suelen ocurrir cuando el maletín entra en juego. Una victoria puede cambiar de inmediato el rumbo de cualquier título. Como afirmó Seth Rollins en una reciente promoción televisiva: “El que baje el maletín, lo cambia todo. No hay advertencia, no hay reglas. Solo oportunidad.”

Money in the Bank 2025 marca una nueva etapa en la estrategia global de la WWE, con rostros internacionales como Andrade, Penta y Vaquer, así como leyendas consagradas que siguen teniendo un lugar destacado.

El próximo sábado se vivirá una noche de emociones, caos controlado y decisiones que podrían redefinir el futuro inmediato de la WWE.