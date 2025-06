Roberto Gómez Junco tunde a las Chivas y su actualidad: “Están acostumbrados a fracasar”

Los rojiblancos cumplieron ocho años sin levantar el título de Liga MX. (Jovani Pérez)

Luego de otro semestre para el olvido, las Chivas Rayadas de Guadalajara acumularon siete años sin poder levantar un título oficial y ocho sin conseguir el campeonato de Liga MX. A raíz de ello, el exfutbolista y ahora comentarista, Roberto Gómez Junco señaló la crisis que atraviesa el ‘Rebaño Sagrado’ y la manera en que resalta más por los recientes triunfos de su acérrimo rival, las Águilas del América.

Si bien, en los últimos días el nombre del América ha sido blanco de críticas y señalamientos por su subcampeonato del Clausura 2024 y la derrota ante LAFC por un boleto al Mundial de Clubes 2025, Roberto Gómez Junco abundó en los diferentes parámetros que hoy en día existen entre los azulcremas y rojiblancos.

Chivas sigue sin entrenador para el Apertura 2025 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Fue durante el programa de Futbol Picante, donde el exfutbolista habló sobre los malos resultados del ‘Rebaño Sagrado’ en los últimos torneos. Sin escatimar, apuntó que las Chivas ya llevan varios años acostumbrados al “fracaso” y no clasificar ni siquiera a liguilla; mientras que las Águilas son juzgadas por perder finales y partidos importantes.

“El problema de Chivas y donde veo muy clara la diferencia con su acérrimo adversario es que, se habla bastante del enorme fracaso que tuvo el América en este semestre. Ellos mismos asumen como fracaso el no haber sido campeón y quedar a 20 minutos del tetracampeonato, y haber perdido el duelo contra LAFC para ir al Mundial de Clubes... Mientras que en Chivas está acostumbradísimos al fracaso y no hay quien diga ‘El equipo fracaso y no podemos estar a este nivel’”

El analista de ESPN juzgó la actualidad de Chivas. (Captura de pantalla, X/Futbol Picante)

Importancia de una buena gestión

Por otro lado, Gómez Junco hizo hincapié en la urgencia que hay en Guadalajara por tener un directivo que lleve una buena gestión con el primer equipo, recalcando que en la actualidad, no se sabe a ciencia cierta quien es la persona responsable de las decisiones y fichajes.

“Me parece muy bien que defienden la mexicanidad, pero hay que hacerlo con mejores futbolistas y para ello tienes que tomar decisiones sensatas y tener institucionalmente lo que Chivas no tiene. ¿Quién decide en el club? Ni siquiera nosotros sabemos quien lo hace", sentenció el ahora analista de ESPN.

Chivas tenía el título en la bolsa pero la garra tigres salió a flore y logró ganar el título. (Mexsport)

Cómo ya se mencionó, los rojiblancos hilaron ocho años sin levantar el título de Liga MX, siendo en el Clausura 2017 la última ocasión en que lo consiguieron. Pese a que en el Clausura 2023 llegaron a la final y llegaron a estar arriba en el marcador por dos goles de ventaja, terminaron sucumbiendo ante Tigres.