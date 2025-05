Esto dijo Isaac del Toro tras perder el liderato en el Giro de Italia

Isaac del Toro se mostró triste al perder el liderato con Simon Yates en la etapa 20 del Giro. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Tras quedar noveno en la etapa 20 del Giro de Italia y perder su ventaja de tiempo con Simon Yates, el descontento en Isaac del Toro se notó.

En una entrevista para DSports tras la carrera, “Torito” expresó que al ser segundo lugar no ganó, fue el primero en perder y los mexicanos deben de entender.

“La verdad no lo es, yo creo que es algo que los mexicanos tenemos que entender, no ganamos, fuimos los primeros en perder y no pasa nada”, respondió Isaac tras al cuestionamiento de si es un triunfo para México.

“Es muy bonito y es increíble estar así de cerca”, finalizó el ciclista con un semblante un poco triste al perder la maglia rosa.

-crédito @giroditalia/X - @LaPresse_news / X-Mirror Media

Del Toro se alabó el trabajo del equipo en toda la competencia, “la verdad estoy tratando de dar mi mejor versión, el equipo confía tanto en mí, que a veces es difícil para mí creerlo”, expresó el joven de Ensenada.

“Trato de ser muy profesional y siempre estar muy atento, fue un gran alivio llegar a la última subida hoy con estas piernas”, comentó Isaac sobre la parte final del Giro.

“Hoy sentí por primera vez que sí pude haber ganado un Gran Tour y eso es alfo que nunca, nunca en la vida he pensado”, dijo Isaac sobre lo cerca que se quedó de ganar.

El ciclista también habló sobre su tristeza por el equipo al no ganar la competencia, “Ellos realmente se merecían ganar, no tanto por mí, personalmente sino por todo el trabajo que hacemos en conjunto”.

¿Qué sigue para Del Toro y su equipo?

El ciclista mexicano fue superado en la etapa 20, pero su desempeño es considerado histórico para un debutante en la prestigiosa carrera italiana. (Ilustración: Jovani Pérez)

Primero Isaac y su equipo “UAE Team Emirates XRG” deben este 1 de Junio terminar el Giro de Italia, con la famosa entrada a Roma, con Simon Yates como el ganador de la competencia.

Deberán planificar de cara al Tour de Francia, que inicia el 5 de Julio y que es considerada la competencia más importante del ciclismo mundial.

Tras su buena actuación en el Giro, Del Toro tendrá los reflectores encima y con la experiencia de la derrota, el joven de Ensenada podrá planificar cómo llevará las etapas del Tour de Francia.

Este jersey rosado identifica al ciclista con el menor tiempo acumulado. Del Toro la portó varias jornadas, pero la remontada de Simon Yates en la etapa 20 lo dejó fuera del primer lugar. (X / Olimpismo Mexicano)

En su primera experiencia en el Giro de Italia y con la maglia blanca ganada, expertos del ciclismo aseguran que Isaac se posiciona como una estrella inmediata.

Se espera mucho más de él, pues apenas cuenta con 21 años y en voz de expertos, un futuro largo dentro del ciclismo.