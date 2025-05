Julio César Chávez presume entrenamiento de box con David Summers, vocalista de Hombres G

Julio César Chávez presumió su encuentro con el vocalista de Hombres G (IG/ @davidsummersoficial)

Julio César Chávez sigue siendo un gran referente del boxeo mexicano, a pesar de que ya está retirado, al gran campeón mexicano le gusta mantenerse en forma, pues siempre ha expresado que sigue con sus entrenamientos a pesar de que ya no tiene peleas profesionales.

Incluso, en algunas ocasiones llega a compartir el gimnasio con figuras del deporte y el entretenimiento. En esta ocasión, Julio César Chávez presumió que tuvo un encuentro con David Summers, vocalista de la agrupación Hombres G. Fue por medio de redes sociales que el comentarista deportivo compartió detalles de la reunión que tuvo con el cantante español.

Durante una inauguración de un gimnasio de box en España, el Señor Nocaut fue el invitado estelar para participar en la ceremonia de apertura, por lo que el César del boxeo compartió el ring con dos figuras del rock, Omar Montes y David Summers.

El boxeador mexicano Julio César Chávez comparte su entrenamiento de box con David Summers, reconocido vocalista de la banda Hombres G. Crédito: IG/ myriamev09/ jcchavez115

Así fue el encuentro de Julio César Chávez con David Summers, vocalista de Hombres G

Como parte de las actividades programadas de Chávez González en España, acudió a la inauguración de un gimnasio de la cadena Morales Box, y ahí tuvo la oportunidad de convivir con una serie de figuras del medio artístico.

En las imágenes que se viralizaron en redes sociales se puede apreciar cómo Julio César Chávez les compartió detalles de la técnica de golpeo, así como algunas combinaciones. Se observa cómo el Señor Nocaut se encargó de dar una demostración del talento que aún posee con los guantes.

También, se aprecia cómo el comentarista de Box Azteca corrigió la postura y técnica del vocalista español, esto para que se llevara la mejor enseñanza.

Previamente, el músico y compositor confesó su gusto por el boxeo, así que no desaprovechó esta oportunidad de aprenderle al campeón mexicano, quien fue figura en los años noventa.

Además, en una publicación en redes, el intérprete de Te quiero compartió que tiene una relación de amistad con Julio César, pues subió una fotografía juntos y lo acompañó con un texto en el que reconoció la trayectoria del ex boxeador.

"Otro día que no olvidaré, el día que@jcchavez115y yo nos hicimos amigos. Campeón de campeones, 90 peleas invicto, leyenda viva del boxeo mundial, y una maravillosa persona. Mañana entrenamos juntos. Un sueño hecho realidad. No me despierten, por favor“, sentenció.

Julio César Chávez es un exboxeador mexicano reconocido como uno de los más grandes en la historia del boxeo. Nació el 12 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, Sonora. Durante su carrera profesional, que abarcó de 1980 a 2005, Chávez acumuló un impresionante récord de 107 victorias (86 por nocaut), 6 derrotas y 2 empates.