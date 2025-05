Por esta razón Julio César Chávez tiene “miedo” de regresar a vivir en Culiacán, Sinaloa (Rashide Frías/ cuartoscuro.com)

Julio César Chávez se convirtió en una figura del boxeo mexicano, sus campeonatos y peleas lo llevaron a consolidarse como un referente del deporte de los puños y guantes. A pesar de los años que lleva retirado, su nombre sigue siendo sinónimo de grandeza y éxito en el box.

Pero, su vida personal también fue controversial y polémica, uno de los episodios que lo marcó fue su problema de adicciones. Recientemente, el gran campeón mexicano reveló la razón por la que no ha regresado a vivir a Culiacán, Sinaloa, ciudad en la que creció y forjó el inicio de su carrera.

Chávez González confesó el miedo que le tiene a la ciudad en la que creció, pero, el motivo está alejado del panorama de inseguridad que vive la región, sino que es un tema personal que lo llevó a alejarse del lugar donde vive sus hermanos y su madre.

Julio César Chávez creció en Culiacán (Foto: Twitter/ @DeportesHoy1)

¿Por qué Julio César Chávez tiene miedo de vivir en Culiacán?

Durante una charla con Marco Antonio Barrera para el podcast Un Round Más, Julio César reveló la razón por la que cambió de residencia. En la actualidad vive en Tijuana, Baja California. A pesar del cariño que le guarda a Culiacán, ya no quiso volver.

“Nací en Ciudad Obregón, Sonora, nunca voy a negar la cruz de mi parroquia. Me voy a morir siendo sonorense, pero, definitivamente Culiacán me vio crecer, me vio coronarme campeón del mundo, ahí he hecho prácticamente toda mi vida”, recordó el boxeador retirado.

Aseguró que se mudó luego de la etapa de rehabilitación que vivió, cuando afrontó su problema de adicciones tuvo que hacer muchos cambios, entre ellos, fue su residencia. Aunque visita muy seguido la ciudad que lo vio crecer, ya no volverá a vivir ahí.

Julio César Chávez, dejó Culiacán por el miedo de recaer en adicciones (Mariana Campos / Infobae)

“Después me vine a radicar a Tijuana, pero, no dejo de ir a Culiacán todos los fines de semana para ver a mi madre, a mis hermanos. Voy allá, entreno, me siento mucho más a gusto”, agregó.

Según con lo que explicó Julio César Chávez, dejó Culiacán por el miedo de recaer en adicciones, las amistades que conoció en ese lugar lo orillaron a consumir sustancias nocivas, por lo que prefirió quedarse en Tijuana y alejarse de esas personas.

“Yo me quedé aquí por mi recuperación, porque aquí fue donde yo —a través de batallar y batallar con mi maldita pi***e adicción— pude vencerla, entonces me quedé aquí porque me daba miedo Culiacán, tú sabes, los amigos y gracias a Dios me siento como de Tijuana", confesó.