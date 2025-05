Pleito entre David Faitelson y Odín Ciani opaca el campeonato del Toluca: “Che malagradecido de mie...”

Aseguró que el color de Faitelson fue gracias a sus tomas y a la producción que le metía. (X - @odin_ciani)

El título número 11 del Toluca en la Liga MX quedó marcado no solo por la euforia en el Estadio Nemesio Díez, sino también por un altercado que protagonizaron dos reconocidos periodistas deportivos: David Faitelson, de TUDN, y Odín Ciani, actualmente colaborador de ESPN.

En medio de los festejos tras la victoria escarlata ante el América en la Final del Clausura 2025, Faitelson se encontraba en los pasillos del estadio cuando se encontró con Odín Ciani, quien realizaba grabaciones para su cobertura televisiva. El reencuentro no fue nada amistoso. Según testigos, Faitelson lanzó una fuerte agresión verbal al ver a Ciani: “Tú puta madre”.

Ante ese insulto, la respuesta de Ciani no tardó en llegar. El periodista replicó con igual o mayor dureza: “Pinche malagradecido de mierda”. La escena fue presenciada por varios comunicadores y miembros del staff en zona de prensa, quienes se mostraron sorprendidos por la intensidad del momento.

Este enfrentamiento no es nuevo. En septiembre de 2023, Odín Ciani había lanzado fuertes declaraciones contra Faitelson a través de su cuenta de X (antes Twitter). En esa publicación, Ciani respondió a un seguidor sobre la autoría de los famosos colores que durante años se emitieron en TV Azteca bajo el nombre de David Faitelson.

“No hermano. Era de Faitelson, yo lo hacía, lo producía, hacía la historia de los protagonistas, las entrevistas, dirigía la cámara, la edición y él ponía su voz. Pero siempre se llamó el color de Faitelson”, escribió Ciani, dejando entrever que gran parte del trabajo creativo recaía sobre él.

Ciani respondiendo a un seguidor sobre los colores de Faitelson. (X - @odin_ciani)

En el mismo mensaje, Ciani lanzó un mensaje cargado de simbolismo, posiblemente dirigido al periodista de ESPN: “Todo cae por su propio peso, y es que el tiempo pone las cosas en su lugar. No hay tiempo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. ¡Nunca digas de esa agua no beberé porque más rápido cae un hablador que una veleta! ¡Y todo por un plato de lentejas! ¡Éxito! ¡Bon voyage!”

Estas palabras, que parecían proféticas, cobraron vida durante la final del Clausura 2025, cuando el conflicto personal pasó del terreno digital a un cara a cara en plena cobertura mediática.

🚨 Faitelson, America vs Toluca :

Porque en la previa al partido el "periodista" David Faitelson se encontró con Odín Ciani y se encararon.

🐈🐈

Faitelson : "Tu p*** madre"

😡

Odin ciani :"Eres un malagradecido de m1erda"

💩

Todo por defender al cocainómano de Joserra.

👃👃#RT… pic.twitter.com/Iw00xweCpk — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) May 26, 2025

Hasta el momento, ni ESPN ni TUDN han emitido un posicionamiento oficial sobre el incidente. Sin embargo, en redes sociales se ha viralizado el altercado, generando debate sobre la ética profesional en el periodismo deportivo y los resentimientos acumulados a lo largo de los años.

Mientras los Diablos Rojos celebraban su campeonato, los reflectores se dividieron entre la gloria en la cancha y el escándalo fuera de ella. Una historia que deja en claro que las viejas rencillas en los medios pueden estallar incluso en los momentos más festivos.