Toluca vs América en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver la Final de Vuelta del Clausura 2025

Toluca y América se jugarán el todo por el todo este domingo 25 de mayo en el Estadio Nemesio Díez, en la Vuelta de la Final del Clausura 2025. Luego del empate sin goles en el partido de Ida disputado en el Estadio Azulcrema, ambos equipos tienen las mismas posibilidades para coronarse, pero los Diablos Rojos contarán con el respaldo de su afición en casa.

El encuentro de Ida se mantuvo cerrado, sin anotaciones y con escasas emociones. Ahora, con el marcador global empatado 0-0, la serie se definirá en “el infierno” del Nemesio Díez, una de las plazas más difíciles del fútbol mexicano.

Toluca, dirigido por Antonio ‘Turco’ Mohamed, buscará cortar una sequía de 15 años sin títulos de liga. La última vez que los mexiquenses se proclamaron campeones fue en el torneo Bicentenario 2010. De conseguirlo, estarían levantando su onceavo trofeo de liga.

Por su parte, el América tiene en sus manos la posibilidad de hacer historia. Las Águilas podrían convertirse en el primer equipo tetracampeón de la era moderna del fútbol mexicano, tras haberse coronado en el Apertura 2023 ante Tigres, Clausura 2024 frente a Cruz Azul y Apertura 2024 contra Rayados.

La presencia de Paulinho, bicampeón de goleo del torneo, sigue en duda. El delantero brasileño no jugó en el partido de Ida por una lesión muscular y su participación en la Vuelta todavía no está garantizada. Su ausencia representaría una baja sensible para el equipo rojo.

El duelo está pactado para las 19:00 horas del domingo, con transmisión en vivo a través de TUDN, Canal 5, ViX Premium y Azteca 7. Se espera un estadio lleno, con ambiente de alta tensión y medidas especiales de seguridad.

En caso de empate en el marcador global, se jugarán tiempos extra y, de ser necesario, penales.

Así, Toluca buscará la hazaña en casa, mientras que el América quiere inscribir su nombre en los libros de oro del fútbol mexicano. El infierno está listo para arder.