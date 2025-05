Teófimo López se lanza contra el equipo de Canelo Álvarez y elije a Crawford para ganar

Teófimo López eligió a Terence Crawford sobre Canelo Álvarez (X@trboxeo))

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford fue anunciada de manera oficial el pasado 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita, luego de que el tapatío se convirtiera en campeón indiscutido de las 168 libras por segunda vez tras derrotar a William Scull por decisión unánime.

Ahora, Álvarez y Bud Crawford se enfrentarán en el próximo 13 de septiembre en Estados Unidos, con sede y horario aún por definir, en lo que será una de las peleas más esperadas del año por los aficionados al deporte.

Teófimo López se lanza contra el equipo de Canelo y apuesta por Crawford

Durante una transmisión en vivo desde Instagram, Teófimo López eligió a Terence Crawford sobre Canelo y arremetió contra el equipo del tapatío por no quererlo.

“Yo elijo a Crawford (para vencer a Canelo). El equipo de Canelo no quiere a Teófimo, no es culpa nuestra, es lo que quiera el campeón, y está bien, yo no quiero ser pesado, de pies planos, de pies plantados, de todos modos soy un muy buen boxeador”, declaró el pugilista campeón del mundo.

Cabe indicar que las diferencias entre López y el equipo de Canelo comenzaron cuando el campeón superligero no pudo entrenar con Reynoso por las prioridades logísticas, ya que el entrenador estaba enfocado en la preparación de Álvarez para su combate con Scull.

Teófimo López (derecha) lanza un golpe contra el escocés Josh Taylor en su contienda por el cetro de los welter junior, el sábado 10 de junio de 2023, en Nueva York (AP Foto/Frank Franklin II)

¿Cómo llegará Canelo y Crawford a la pelea?

El pugilista tapatío llegará al combate muy motivado luego de ganar el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante William Scull para convertirse en campeón absoluto del peso supermediano. Y es que cabe mencionar que ya son tres años en los que no pierde una pelea, pues su última derrota ocurrió en el 2022 cuando cayó por decisión unánime ante Dmitry Bivol.

Desde aquella derrota, Álvarez ha acumulado victorias importantes contra rivales de renombre como Gennady Golovkin , John Ryder , Jermell Charlo , Jaime Munguía , Edgar Berlanga y el mencionado William Scull. Este historial reciente refuerza su posición como uno de los mejores boxeadores en la actualidad, destacando su capacidad para mantenerse competitivo en la élite del boxeo mundial.

La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford fue anunciada de manera oficial el pasado 3 en Riad, Arabia Saudita (X@Turki_alalshikh)

Por otro lado, Terence Crawford llega al enfrentamiento tras tener un período de inactividad de más de un año, pues su última aparición arriba del ring fue el 3 de agosto de 2024 cuando se enfrentó a Israil Madrimov en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde logró conquistar el cinturón superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) , alcanzando así cuarto títulos mundiales en diferentes categorías.

A pesar del tiempo fuera de los cuadriláteros, Crawford mantiene un récord impecable en su carrera profesional, con 41 victorias (31 por la vía del nocaut) y sin registrar derrotas ni empates. Su inteligencia y habilidad técnica arriba del ring lo convierten en un gran rival, capaz de adaptarse a diferentes estilos de pelea y de plantear estrategias que complican a sus oponentes.