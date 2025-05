Qué le dijo Canelo Álvarez a William Scull al término de la pelea

Canelo reveló qué le dijo William Scull al término de la pelea (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

Después de 12 rounds en Riad, Arabia Saudita, Saúl Canelo Álvarez venció por decisión unánime a William Scull. En un combate con escasos golpes y acciones arriba del ring, el mexicano recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y se consolidó campeón unificado de los supermedianos por segunda ocasión.

Un detalle que sobresalió fue que, al término del combate, Canelo y Scull se abrazaron y tuvieron una breve charla por varios minutos. Las cámaras captaron que el mexicano le sonrió al cubano pese al espectáculo que dio arriba del ring.

Más tarde, el tapatío reveló de qué fue la breve conversación que tuvieron ambos púgiles antes de conocer la decisión de los jueces. En una entrevista con TV Azteca, Canelo compartió detalles de su plática con el cubano y lo que se dijeron.

¿Se disculpó? esto le dijo William Scull a Canelo al término de la pelea

Saúl Álvarez compartió detalles de la charla que sostuvo con Scull al término de la pelea Crédito: X/ @AztecaDeportes

De acuerdo con Saúl Álvarez, el cubano se sinceró al término del encuentro, y aceptó que no fue una gran pelea. Canelo se animó a aconsejar a Scull, por lo que le recomendó mejorar sus combates, pues aseguró que así no se ganan campeonatos.

“Como le dije, así no vas a ganar peleas, así no se ganan peleas, corriendo y haciendo ese tipo de cosas no se ganan peleas”, sentenció.

Además, el líder del Canelo Team reveló que Scull estaba nervioso, el ex campeón de la FIB confesó que se sintió intimidado por la imagen de Canelo, así que se limitó a pedirle disculpas por la actuación que dio en Arabia Saudita, tras 12 asaltos huyendo a los golpes, Scull aceptó sus fallas en el ring.

Canelo reveló que Scull estaba nervioso (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“Me dijo: ‘Tú sabes, es la primera vez que estoy aquí, estaba nervioso y por eso hice esta pelea, quería hacer una buena pelea, discúlpame campeón’”, fueron las palabras de William Scull.

Por último, Canelo Álvarez aseguró que por esta razón no le gusta pelear con rivales que toman estas actitudes, reclamó la falta de golpes de Scull para que fuera una pelea más atractiva.

“Por eso no me gusta pelear con este tipo de peleadores, al final de cuentas se hacen este tipo de peleas porque no soy yo, para que haya una buena pelea se necesita a los dos peleares de estar dispuestos a dar una gran pelea, finalizó.

Canelo Álvarez tiene un acuerdo con Turki Al-Sheikh para disputar cinco peleas (AP Photo)

De acuerdo con declaraciones de Carlos El Zar Aguilar, narrador de TUDN, Canelo Álvarez tiene un acuerdo con Turki Al-Sheikh para disputar cinco peleas, cuatro de ellas en Arabia Saudita y una en Estados Unidos.

Por cada combate, el pugilista mexicano recibirá aproximadamente USD 80 millones, lo que significa que tras su victoria sobre Scull, habría asegurado esta cantidad. Aguilar detalló que el contrato inicial contemplaba cuatro peleas, pero finalmente se extendió a cinco, lo que incrementa aún más las ganancias proyectadas para el boxeador.