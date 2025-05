¡No le duró nada! Marco Verde debuta con victoria por nocaut en menos de un minuto

El medallista olímpico demostró por qué es la promesa del boxeo mexicano. (Captura de pantalla Box Azteca)

La noche del sábado en la ANB Arena fue testigo de una velada histórica para el boxeo mexicano, encabezada por el combate por la supremacía del peso Supermediano entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el invicto cubano William Scull. Sin embargo, antes de que las luces se centraran en el campeón tapatío, otro mexicano robó reflectores con una actuación contundente y prometedora: el medallista olímpico Marco Verde.

En su debut profesional, Verde no dejó dudas de su potencial al imponerse por nocaut técnico al regiomontano Míchel Galván Polina. El combate, pactado en la categoría de peso Medio, fue un escaparate perfecto para mostrar el poder y la técnica del joven pugilista que recientemente hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Desde el primer campanazo, Marco Verde mostró su superioridad física y mental. Con golpes precisos al rostro y combinaciones al cuerpo, logró enviar a la lona a Galván Polina en tres ocasiones, dejando al rival sin respuestas claras ante la presión constante. El réferi no tuvo otra opción que detener el combate, decretando el nocaut técnico a favor del debutante.

Al término del combate, el sinaloense expresó sus emociones con sinceridad y humildad. “Contento por fin, creo que pasaron esos miedos como cuando empiezas a entrenar en la primera pelea que te da mucho miedo y que es la más difícil y pues aquí es igual”, confesó Verde, dejando ver el nerviosismo natural de su primera presentación profesional. “Desde que uno sube al ring ya me acuerdo de que no había nada diferente, solo los aros y ahora sí cambia todo, afición, cámara, etc. Si lo más importante fue la preparación que tuve. Espero que me sigan apoyando, creo que ellos esperaban una pelea a seis rounds y no se pudo”.

Marco Verde llega al profesionalismo con una hoja de servicios destacada en el amateurismo. Su medalla de plata en París 2024, conseguida tras una disputada final ante el uzbeko Asadkhuja Muydinkhujaev en la división de 71 kilogramos, fue la primera para México en boxeo olímpico en 40 años. Con ella, sumó la presea número 16 para el país en la historia de esta disciplina en los Juegos Olímpicos.

Los mexicanos lograron conquistar el Medio Oriente

La cartelera denominada Fatal Fury: City of the Wolves no solo marcó el inicio de una nueva era para Verde, sino que también reunió a otros talentos mexicanos. Jaime Munguía, Aaron Guerrero y Alexander Morales también formaron parte del evento en la capital saudí. Lamentablemente, Morales no corrió con la misma suerte que Verde, al caer por decisión unánime en el primer combate de la noche ante el local Mohammed Alakel.

El evento, producido con gran despliegue mediático y tecnológico, sirvió como escenario ideal para mostrar al mundo la calidad del boxeo mexicano. Y aunque el combate estelar entre Canelo Álvarez y William Scull era el plato fuerte de la noche, la aparición de Marco Verde dejó claro que hay una nueva generación lista para tomar la estafeta.

Con un debut soñado y el respaldo del Canelo Team, Marco Verde da un paso firme hacia una carrera profesional que promete emociones fuertes y, posiblemente, títulos mundiales en el futuro cercano. Su combinación de humildad, técnica y fortaleza física lo perfilan como uno de los nuevos rostros a seguir en el pugilismo mexicano.