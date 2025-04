Raúl Allegre, el mexicano que hizo historia en la NFL y conquistó dos Super Bowl

El mexicano Raúl Allegre consiguió dos títulos de Super Bowl con los Gigantes de Nueva York. (Jovani Pérez/Infobae México)

Raúl Allegre es el único mexicano que puede presumir tener dos anillos de Super Bowl de la NFL, el pateador que brilló dentro del emparrillado con sus largos goles de campo se encuentra en la lista de los deportistas más destacados del país, su historia de resiliencia y amor por los retos lo llevaron a probar la gloria en dos ocasiones.

El actual analista y comentarista de fútbol americano compartió en diferentes ocasiones que su historia con esta disciplina surgió con el objetivo de hacer amigos cuando llegó de intercambio a Shelton High School (SHS), pues incluso nunca había visto ni un partido por televisión y le gustaba jugar de delantero en el fútbol.

Lo que inició con la idea de socializar en una nueva escuela, lo llevó hacia uno de los grandes escenarios deportivos de Estados Unidos. Su llegada a la NFL fue difícil, pues no fue elegido en el Draft «proceso de elección de jugadores universitarios para jugar en la liga profesional de americano» y después de firmar como agente libre tuvo que superar varios obstáculos.

El coahuilense fue firmado en 1983 como agente libre por Dallas Cowboys, pero ese mismo año fue traspasado a Baltimore por una novena ronda del draft. Los primeros años en la mejor liga de americano del mundo fueron difíciles, pero en 1986 su historia cambió por completo cuando firmó por New York Giants.

Empezar de nuevo en la vieja Nueva York

Raúl Allegre durante el Super Bowl XXV en el que los New York Giants se enfrentaron a Buffalo Bills (X @RaulAllegre)

Allegre registró un gran primer año, como novato logró anotar 30 goles de campo en 35 oportunidades, pero su nivel decayó en las siguientes temporadas en 1984 sólo anotó 11 de 18 y un año después registró una marca 16 de 26 con Indianapolis. Los Colts decidieron cortarlo y se cree las bonificaciones de su contrato influyeron en la decisión.

De acuerdo con información de The New York Times, Raúl Allegre redujo sus exigencias contractuales para llegar a los Giants. El acuerdo fue por un año con opción a otro. El puesto no era seguro en el equipo de la gran manzana, pues cuando él llegó cinco de sus predecesores fueron cortados: Ali Haji-Sheik, Jess Atkinson, Eric Schubert, Bob Thomas y Cooper.

Aunque la estabilidad dentro del equipo no estaba garantizada, Raúl Allegre demostró de lo que estaba hecho y ayudo a la franquicia a ganar el Super Bowl XXI frente Denver Broncos y el Super Bowl XXV contra los Buffalo Bills.

Los Giants estaban dirigidos entonces por Bill Parcels y gracias a las dos finales que lograron, el pateador coahuilense se convirtió en el mexicano con más trofeos de la NFL.

Jugar para hacer amigos

Raúl Allegre fue invitado especial de los New York Giants en el partido frente Washington Commanders en la temporada 2024 (X @RaulAllegre)

Allegre Rodríguez explicó en su conferencia para Ted Talk en el Tec de Monterrey campus San Luis Potosí, que la principal diferencia que notó cuando llegó a Shelton Washington era que los campos deportivos no tenían porterías, sólo los postes de americano. “Para aprender una nueva cultura de hacer amigos el deporte era la mejor actividad”, aseguró el ex pateador.

Después de ver en cuál posición podía jugar dentro del emparrillado, se decantó por ser pateador gracias su experiencia en el futbol. Durante su prueba todo el equipo de la preparatoria comenzó a observarlo cuando realizaba los goles de campo de 35 yardas, pero la emoción de sus futuros compañeros llegó cuando pateó desde la yarda 45, en ese momento él creía que cualquiera podía replicar sus patadas, sin embargo, era algo fuera de lo común dentro de la disciplina.

“Al final se acabó mi try out, el entrenador me dijo ‘bienvenido al equipo, vas a ser nuestro pateador’. Nunca había pateado un balón de americano”, compartió respecto a la sorpresa que se llevó en ese entonces.

Uno de sus compañeros le explicó que los pateadores de campo a nivel universitario y profesional tenían dificultades para realizar goles de campo de más de 40 yardas y él lo hacía sin ninguna dificultad. “Fue lo peor que me pudo haber dicho porque esa temporada no volví a hacer un gol de 50 yardas”, destacó sobre la importancia de la mentalidad dentro de los deportes.

En la historia de la NFL sólo hay cuatro mexicano que tuvieron la posibilidad de jugar al menos un Super Bow, todos en la posición de pateador: Raúl Allegre, Efrén Herrera, Rafael Septien y Frank Corral. Los primeros dos fueron los únicos que salieron victoriosos en sus respectivos partidos.