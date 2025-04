Alejandro Fernández se niega a subir a Checo Pérez al escenario durante pleno concierto: “No le sabes”

Alejandro Fernández pidió aplausos para Checo Pérez. (Jovani Pérez)

El pasado jueves 17 de abril, Alejandro Fernández, ofreció un concierto cargado de emociones en Guadalajara, como parte de su gira De Rey a Rey, un homenaje a su legendario padre, Vicente Fernández. Sin embargo, uno de los aspectos que más resaltó durante el evento, fue el momento en que el ‘Potrillo’ rindió aplausos para uno de los máximos orgullos de Jalisco y del deporte mexicano: Sergio “Checo” Pérez.

Si bien, a Checo le gusta tener cierta privacidad y no compartir detalles de su vida personal, su imagen se ha convertido en un representante actual del deporte de alta velocidad mexicano, así que cualquier lugar en donde sea captado genera expectación y el día de ayer, no fue la excepción. Recientemente Sergio acudió a uno de los conciertos que ofreció Alejandro Fernández en Guadalajara y cómo era de esperarse, su asistencia no pasó inadvertida.

Checo Pérez asistió al concierto de Alejandro Fernández en Guadalajara. (Instagram/Scheco pérez)

De hecho, fue el mismo Alejandro quien dio a conocer que el ‘Ministro de Defensa’ se encontraba en el evento. Incluso, en medio del concierto, el ‘Potrillo’ no perdió la oportunidad de rendirle tributo al tapatío y su trayectoria en el máximo circuito del automovilismo.

La ovación fue inmediata; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la broma que le lanzó el cantante al expiloto de Red Bull. En medio de todos los aplausos, Alejandro le soltó con picardía: “Nada más porque no sabes cantar, carnal, si no, te subía”. La frase desató carcajadas, palmas y una vibra de camaradería que se sintió en cada rincón del recinto.

“Ha sido ya historia y va a pasar a la historia como uno de los mejores deportistas de nuestro país. Se encuentra acompañándonos nuestro amigo, porque si es amigo de todo mundo, Checo Pérez ¡Un aplauso por favor! Un orgullo no solo para Jalisco, es para todos los mexicanos. Nada más porque no sabes cantar carnal, si no, te subía (al escenario)”

Alejandro Fernández rindió aplausos para Checo Pérez en pleno concierto. Crédito: X/diana_hrosales

Cabe señalar que, tan solo hace un par de semanas, Pérez había asistido a otro de los conciertos de Alejandro, hecho que confirma no solo su gusto por las canciones del artista mexicano, sino también la gran amistad que el mismo ‘Potrillo’ señaló en sus palabras de homenaje.

Y aunque todo quedó en una simple broma y Checo no tomó el micrófono ni entonó una sola nota, su presencia bastó para generar revuelo entre los asistentes. Si bien, el piloto se encuentra en un año sabático y alejado de las pistas, su trayectoria y reciente paso por Red Bull, le bastó para convertirse en un referente del deporte mexicano.