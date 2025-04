Penta Zero Miedo: qué día, hora y dónde ver el combate del luchador mexicano en WWE WrestleMania 41

El Zero Miedo tendrá un duro combate de Fatal de Cuatro Esquinas por el título Intercontinental. (X / WWE En Español)

Este viernes 11 de abril, durante la transmisión de SmackDown, la WWE anunció oficialmente la distribución de los combates que conformarán el magno evento de WrestleMania 41, a celebrarse el sábado 19 y domingo 20 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. En este contexto, se confirma la fecha del combate del mexicano Penta Zero Miedo, quien participará en una lucha de Fatal Four Way por el Campeonato Intercontinental.

Será el domingo 20 de abril , durante la segunda noche del evento , cuando Penta Zero Miedo enfrente a Bron Breakker , actual campeón, junto a Finn Bálor y Dominik Mysterio en un combate que podría marcar un antes y un después en su carrera dentro de WWE. Esta será la primera participación del enmascarado en un evento principal de WrestleMania, lo cual ha generado gran expectativa entre sus seguidores en México.

El mexicano protagonizará una de las luchas más esperadas por los fans de la WWE. (WWE)

La lucha por el Campeonato Intercontinental está programada para iniciar a las 5:00 pm, hora del centro de México , y podrá ser vista en vivo a través de la plataforma oficial de streaming de WWE . La presencia de Penta Zero Miedo ha causado revuelo en redes sociales, donde aficionados mexicanos ya lo consideran una de las mayores promesas latinas de la compañía.

La cartelera del evento está dividida en dos noches con un total de 13 combates . El sábado 19 de abril, destaca el encuentro entre Roman Reigns, CM Punk y Seth Rollins , mientras que la lucha principal del domingo enfrentará a Cody Rhodes contra John Cena por el Campeonato Indiscutido de WWE.

Los fanáticos mexicanos quedaron sorprendidos al conocer que el mexiquense será parte de las peleas principales. (Jovani Pérez / Infobae México)

La participación de luchadores latinos será notable, ya que además de Penta Zero Miedo y Dominik Mysterio, Rey Mysterio también luchará el sábado contra un personaje recién introducido conocido como El Grande Americano. Por su parte, Raquel Rodríguez buscará retener los campeonatos femeninos en pareja junto a Liv Morgan ante Bayley y Lyra Valkyria.

Con esta edición, WrestleMania 41 promete ser uno de los eventos más diversos e intensos en la historia reciente de WWE. La afición mexicana, por su parte, se alista para apoyar en masa a Penta Zero Miedo, con la esperanza de verlo coronarse como nuevo Campeón Intercontinental.

La WWE aún no ha confirmado el orden específico de los combates para cada noche, pero los horarios generales ya han sido establecidos. El Allegiant Stadium, con capacidad para más de 60 mil personas, será el escenario de dos noches históricas en la lucha libre profesional.