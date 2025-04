Carlos Hermosillo denuncia corrupción en Tercera División del futbol mexicano

El exdelantero criticó la falta de profesionalismo y la existencia de intereses personales en la estructura directiva del balompié nacional, señalando un estancamiento en su desarrollo. (Especial)

El exdelantero de Cruz Azul y de la Selección Mexicana, Carlos Hermosillo, sacudió el fútbol nacional con fuertes declaraciones sobre presuntas prácticas de corrupción en la Liga TDP, también conocida como Tercera División Profesional.

En entrevista con el periodista David Faitelson, ‘El Grandote de Cerro Azul’ compartió detalles sobre las dificultades que enfrenta como dueño del club Atlético Real Morelos 27.

Durante la conversación, el también comentarista deportivo señaló que la liga más baja dentro del sistema profesional mexicano está plagada de irregularidades económicas.

“Normalmente en un partido te amonestan a cuatro o cinco, promedio por tarjeta de 500 pesos, si la tribuna hace un ruidito que no le gusta al árbitro, te sancionan con mil pesos, eso en Tercera División. Son 360 equipos de la Tercera División, multiplica cinco tarjetas por partido, 2,500 pesos, por 365, todas las semanas, es una corrupción terrible”, declaró.

Hermosillo fue más allá al mencionar un caso específico en el que, asegura, hubo intención premeditada para perjudicar a su equipo.

Consideró que hay un estancamiento en el crecimiento de la industria debido a la falta de profesionalismo dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. (Especial)

“El fin de semana pasado que jugó mi equipo, escuché unos audios, porque además son tontos, se escucha para afuera todo y decían ‘al 18 y al 4 tenemos que expulsarlos’, ¿con qué ganas inviertes? Ya viste lo que pasó en la Liga Premier, el trabajo es muy raquítico en el futbol mexicano”, afirmó.

Además de las denuncias económicas, Hermosillo también expresó una crítica más amplia al estado del fútbol mexicano. Consideró que hay un estancamiento en el crecimiento de la industria debido a la falta de profesionalismo dentro de la Federación Mexicana de Fútbol.

“Creo que estamos viviendo una de las peores etapas del fútbol mexicano, los directivos no se dan cuenta que mientras el producto esté mejor, lo van a vender mejor, hay demasiados intereses y poco crecimiento, creo que nos hemos retrasado muchísimo”, comentó.

El propietario del Atlético Real Morelos 27 aseguró que existen sanciones económicas desproporcionadas y audios que evidencian presunta consigna para expulsar jugadores durante los partidos (Especial)

El exfutbolista también sugirió que los cargos dentro del fútbol nacional deben estar ocupados por personas calificadas, sin importar si son exjugadores o no. “No digo que vayan los futbolistas, sino gente profesional que se vayan preparando, quien no tenga título, no pueden estar aquí”, puntualizó.

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Fútbol no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones de Hermosillo. Las declaraciones podrían abrir la puerta a una revisión de los criterios arbitrales y sanciones en divisiones inferiores, donde cientos de clubes luchan por sostenerse en medio de escasos recursos y reglamentos cuestionables.