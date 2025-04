David Benavidez responde con contundente mensaje a Canelo Álvarez luego de que lo llamara ”Superman"

David Benavidez le contesta a Canelo Álvarez luego de que lo llamara "Superman" (Crédito: AP)

Quizá, una de las peleas más esperadas por los aficionados al boxeo, sea la de Canelo Álvarez contra David Benavidez, sin embargo, no se ha cerrado. En esta ocasión, el Bandera Roja le respondió con un contundente mensaje al tapatío, luego de que lo llamara “Superman”.

En entrevista con Mystic Zach, Benavidez cuestionó el posible combate de Saúl contra Terence Crawford, y afirmó que una pelea con él, sería la mejor del boxeo.

“En mi opinión, Canelo podría hacer su mejor pelea contra mí, porque sería la mejor pelea del boxeo. Le daríamos a la afición mucha emoción, pero él quería ir por otro camino. Quería pelear con alguien que venía de las 147 libras, un tipo más pequeño”, sentenció el Bandera Roja.

Además, agregó que es el peleador más peligroso, aunque por el que menos se paga y aseveró que todo lo ven como negocio.

“Mi nombre no se menciona porque soy el peleador más peligroso del mundo, pero por el que menos dinero se paga. Todos estos peleadores, creo, lo ven todo como un negocio. No era así, pero siento que la dinámica está cambiando”, finalizó Benavidez.

En días pasados, el pugilista de Guadalajara declaró que Benavidez era muy irrespetuoso y que no había logrado nada en el boxeo, ya que ni siquiera era campeón del mundo. Además, señaló que él ya no tenía nada que demostrar, pues ha pelado con los mejores.

David Benavidez quiere demostrar que es mejor boxeador que el Canelo Álvarez.(Ilustración: Jovani Pérez)

“No sé bien como responder esto, pero creo que la forma en que habla. Él cree que es Superman. Es muy irrespetuoso, no solo conmigo, con todos. No ha logrado nada, ni siquiera es campeón y ya no está en mi categoría. Hay muchas cosas que no tienen sentido”, declaró Álvarez para FightHype.

¿Se dará la pelea de Canelo vs Benavidez?

Algunos expertos del deporte aseguran que tarde o temprano la pelea entre Saúl Álvarez y David Benavidez sucederá, pero por ahora ambos pugilistas se encuentran con visiones diferentes. El jalisciense se prepara para pelear contra William Scull el próximo 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita, donde buscará unificar por segunda ocasión los campeonatos mundiales de las 168 libras.

Por su parte, El Monstruo Mexicano aún no anuncia su siguiente combate, pero continúa a la espera de poder pelear contra Dmitry Bivol este año en busca de un título mundial, algo que no consigue desde que tenía 20 años, cuando venció a Ronald Gavril en el ya lejano 2017.

Foto de archivo de Saúl "Canelo" Álvarez tras ganar una de sus peleas. Estadio Akron, Guadalajara, México. 7 de mayo de 2023. Reuters/Henry Romero

La última vez que Canelo se subió a un ring fue el 14 de septiembre de 2024 cuando se enfrentó al puertorriqueño Edgar Berlanga, a quien venció de manera contundente por decisión unánime con tarjetas 117-110, 118-109, 118-109.

El último combate de Benavidez fue contra David Morrell el pasado 1 de febrero en la T-Mobile Arena donde retuvo con éxito el cinturón interino de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y sumó el absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)