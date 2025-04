Los mejores memes que dejó el empate sin goles del América vs Cruz Azul en la Concachampions

Archivo

El Club América y Cruz Azul empataron sin anotaciones en la ida de los Cuartos de Final de la Champions Cup, en un encuentro que quedó a deber, teniendo a las Águilas como el mayor dominador, pero con poca contundencia frente al marco rival, lo que deja todo para la vuelta.

Los aficionados tenían grandes expectativas respecto a lo que podría ocurrir entre ambos clubes, luego de lo que pasó en las semifinales del Apertura 2024, donde regalaron un cierre impresionante, terminando con un marcador de 4 a 3, sin embargo, las cosas fueron muy diferentes desde el principio.

América dominó la mayor parte del encuentro, teniendo la mejores oportunidades frente a la portería, aunque la determinación de André Jardine de jugar sin sus delanteros habituales terminó por afectar el funcionamiento, ya que Diego Valdés no pudo cumplir con la misión de finalizar las jugadas, teniendo dos oportunidades claras en las que se vio su falta de conocimiento en la posición.

Aunque no fue el único que no pudo ante el arco de Kevin Mier, ya que Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo también se perdieron oportunidades importantes, que pudieron haber dejado un marcador inclinado para las Águilas. Por su parte, Cruz Azul tuvo solo jugadas de peligro en el primer tiempo, pero terminaron desapareciendo para la segunda mitad, ante el funcionamiento de la defensa americanista.

El conjunto de Vicente Sánchez perdió mucho a la ofensiva tras la salida de Luka Romero, quien dejó su lugar para el ingreso de Alexis Gutiérrez, permitiendo que los de André Jardine tuvieran más oportunidades al frente, aunque no pudieron capitalizarlas.

América no logró sacar ventaja en el Estadio Ciudad de los Deportes contra Cruz Azul, sin embargo, tienen la ventaja del gol de visitante, ya que no recibieron en casa y con un gol en Ciudad Deportiva podrían complicar a los celestes, quienes no aprovecharon en la ida y tendrán que hacer un mejor partido en la vuelta.

Los Cementeros reciben a los Azulcremas el próximo martes 8 de abril en la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions Cup, con hora pactada para el inicio del encuentro a las 21:30 hrs (tiempo centro de México). En el segundo partido de la trilogía que tendrán junto con el partido del Clausura 2025, que estarán jugando el sábado 12 de abril.

