Rommel Pacheco niega que clavadistas mexicanos compitan en la Copa Mundial sin la bandera: “No dicen la verdad”

Rommel Pacheco aclaró que sí habrá himno mexicano y la bandera para la Copa Mundial de Clavados 2025 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En vísperas del inicio de la Copa Mundial de Clavados Guadalajara 2025, Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), aclaró cuál es el panorama que enfrentan los atletas mexicanos, pues surgió la versión de que no podrán competir con el Himno Nacional Mexicano ni con la bandera.

Ante esta situación, el director de la CONADE explicó qué es lo que están haciendo las autoridades deportivas para evitar este escenario, del cual Rommel Pacheco ya tiene experiencia, pues a él le tocó competir sin la bandera mexicana en la Copa de Río 2016. En aquella ocasión, Pacheco Marrufo ganó el oro en trampolín individual de tres metros, pero no vio la bandera mexicana ni cantó el himno en el podio.

Al término de la Carrera por la Paz y Contra las Adicciones de este domingo 30 de marzo, el ex clavadista compartió algunas precisiones. Rommel Pacheco negó que sea oficial que los clavadistas mexicanos compitan bajo una bandera neutral de World Acuatics, por lo que tachó de “mentiras” lo que se viralizó en redes.

¿Clavadistas mexicanos competirán en la Copa Mundial de Guadalajara sin la bandera? Esto dijo Rommel Pacheco

Rommel Pacheco negó que los atletas mexicanos no puedan usar la bandera ni el himno (X/ @Rommel_Pacheco)

Cuando el funcionario fue cuestionado sobre la situación que enfrentan los clavadistas mexicanos para la Copa Mundial, el director del deporte nacional negó que los mexicanos —y anfitriones de la competencia— no puedan portar los colores tricolor que representan al país.

“No le hagan caso a esas noticias chismosas que no dicen la verdad”, expresó ante la prensa.

Y es que, debido a la incertidumbre que generó tal panorama, el ex atleta olímpico enfatizó que ante World Acuatics no hay reconocimiento de una federación mexicana de natación, pero trabajan para que esto no sea impedimento para que los deportistas puedan entonar el himno mexicano.

“Lo que sí es verdad el día de hoy, no hay una Federación Mexicana de Natación. Cuando te metes a la página internacional, lo que dice es que México no cuenta con una federación. Por eso hemos estado trabajando la CONADE, el Comité Olímpico Mexicano y World Acuatics para que eso se arregle”, sentenció.

Rommel Pacheco aseguró que los clavadistas que competirán en la Copa Mundial podrán hacer uso de la bandera del país (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Por último, aseguró que los clavadistas que competirán en la Copa Mundial podrán hacer uso de la bandera del país, así como el himno. Prometió que ningún atleta experimentará lo que a él le pasó en Río 2016, cuando no pudo cantar el Himno Nacional Mexicano.

“No se preocupen, va a haber himno, va a haber bandera en la Copa Mundial de Clavados. Yo lo sufrí y ningún atleta lo va a sufrir”, finalizó.