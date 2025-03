Hilda Tenorio, torera mexicana acusa a Clara Brugada de “ecocidio” por reforma taurina: “Es una reverenda tontería”

(Ilustración: Jovani Pérez)

El pasado lunes 17 de marzo de 2025, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen con modificaciones a la iniciativa ciudadana para realizar corridas de toros o espectáculos taurinos sin violencia, promovida por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El dictamen recientemente aprobado tiene como objetivo salvaguardar la dignidad y el bienestar de los animales en espectáculos taurinos, incluyendo novilladas, rejoneo, becerradas, festivales taurinos y tientas. Para ello, contempla siete aspectos fundamentales.

Prohibir las corridas de toros con violencia.

Crear la figura del “espectáculo taurino libre de violencia”, permitiendo la continuidad de actividades en la Plaza de Toros bajo nuevas reglas.

Prohibir la muerte del toro dentro y fuera de la plaza; los animales serán devueltos a su ganadería una vez concluido el espectáculo.

Proteger la integridad física de los toros, evitando maltratos antes, durante y después del evento.

Eliminar el uso de objetos punzantes como banderillas, espadas y lanzas, permitiendo solo el uso del capote y la muleta.

Proteger los cuernos del toro, evitando daños a otros animales o personas.

Limitar el tiempo de la corrida a un máximo de 10 minutos por toro, con un límite total de 30 minutos.

Ante estas normativas, Infobae México conversó con la torera originaria de Morelia, Michoacán, Hilda Tenorio Patiño, quien arremetió contra las organizaciones defensoras de los derechos de los animales, acusándolas de provocar la posible extinción del toro de lidia.

¿Cuál es su opinión sobre la iniciativa aprobada en el Congreso de la CDMX para realizar corridas de toros sin violencia?

“Creo que es una tontería, una reverenda tontería. Denota ignorancia de nuestros políticos. Siempre me he conducido con mucho respeto a todas las personas, pero es que llega a un punto donde afectan al toro, a la gente, y no les importa. Hace unos días expresaba que yo fui antitaurina a los 13 años. Y no me cabe en la cabeza que, si una niña de 13 años pudo leer, pudo conocer, pudo meterse al ambiente de los toros para ver por sí misma qué era esto, ellos, que supongo tendrán algunos estudios para estar donde están, no puedan agarrar un libro, no puedan investigar de qué trata la tauromaquia y con un dedazo borren algo tan bonito y tan esplendoroso, una tradición de tantos años. Por el capricho de unos cuantos, acaban con todo esto”.

¿Cómo fue ese proceso en el que llegó a cambiar de opinión sobre la tauromaquia?

“A mí siempre me han gustado muchísimo los animales, tengo dos perros y un gato que tiene 21 años. De niña jugaba a torear a mis perros. Mi papá es aficionado a los toros, pero cuando me llevó a una corrida lloré y me incliné más bien por la opinión de mi tía, que es antitaurina. Mi papá nunca nos ha impuesto nada, siempre nos ha dado libertad. Pero un día vi en la televisión unas escenas y me llamó la atención la música, que era un romance español anónimo. De ahí, como que empezó el amor a la fiesta de los toros”.

En su experiencia, ¿Qué le diría a quienes nunca han asistido a una corrida de toros para que comprendan la importancia de esta tradición?

“Yo les diría que investiguen. Que mencionen un solo país, uno solo, donde no existan las corridas de toros y, sin embargo, existan ganaderías de toros bravos. No lo hay, porque la naturaleza del toro de lidia es ser bravo. Es un animal que no se puede tener en un espacio reducido con otros de su especie porque se pelean”.

Desde su perspectiva, ¿Qué impacto tendrá esta nueva forma de corrida en la ganadería y en el futuro de la fiesta brava en México?

“Estas reformas son totalmente inviables. Mucha gente dice: ‘Es que la fiesta de los toros es cruel’. Y sí lo es. No puedo decir que no. Pero la vida misma lo es. La fiesta de los toros tiene un sentido filosófico, humano, ritual. No pueden imponer reglas que no consideran la naturaleza del toro de lidia”.

Si tuviera la oportunidad de debatir con un activista en contra de la tauromaquia, ¿qué argumento considera más sólido para defender la fiesta de los toros?

“Yo le diría que tuviera un toro de lidia de cuatro años en su casa durante una semana, a ver cómo le hace. Nos quieren vender la idea de que los toros pueden ser mascotas, pero ¿cómo los manejarían? Quiero ver quién es el antitaurino que hace eso. De verdad, quiero que vean el daño que están haciendo”.

Las nuevas regulaciones han generado un intenso debate en la opinión pública. Mientras activistas celebran el fin del sufrimiento de los toros, el sector taurino argumenta que la reforma podría marcar el principio del fin de una tradición centenaria. En los próximos meses, el impacto real de estas medidas quedará más claro conforme se implementen los cambios en la Plaza de Toros de la Ciudad de México y otras sedes del país.