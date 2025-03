América vs Chivas: reportero fue agredido con un arma blanca al término del clásico nacional

(X/ @Chivas)

La victoria del club América sobre Chivas, en el Estadio Ciudad de los Deportes, se manchó por los diferentes incidentes violentos que ocurrieron al término del partido. La afición protagonizó encontronazos y riñas una vez que concluyó la eliminatoria de la Copa de Campeones Concacaf.

En uno de estos incidentes, dejó como resultado a un reportero herido, el cual llegó hasta el hospital y pasó la noche internado, según informaron diferentes comentaristas deportivos y colegas del medio. David Faitelson, de TUDN, se encargó de compartir la noticia.

Informó que Édgar Contreras, de Reforma Cancha, fue herido por un aficionado que acudió al América vs Chivas; de acuerdo con las versiones que circulan en redes sociales, el reportero estaba haciendo su trabajo, y al salir del estadio se cruzó con una riña entre aficionados. Cuando intentó grabar, recibió un golpe con una botella de cristal y posteriormente fue herido con los trozos de cristal.

Édgar Contreras, de Reforma Cancha, fue herido por un aficionado que acudió al América vs Chivas (REUTERS/Henry Romero)

Debido a la gravedad de la situación fue trasladado inmediatamente a un hospital cercano para su atención. Adrián Esparza Oteo, de TUDN, aseguró que fue apuñalado y le provocaron diversos cortes.

Comentaristas deportivos lamentan la agresión a reportero durante el América vs Chivas

En redes sociales, diferentes comentaristas deportivos tacharon de lamentable el incidente y exigieron que se dé con los responsables. Compartieron mensajes de solidaridad con el reportero, hasta el momento se reporta estable su estado de salud y está próximo recibir el alta médica.

Comentaristas deportivos lamentan agresión a reportero en el América vs Chivas (X/ @A_EsparzaOteo)

"Mi más completa solidaridad con el periodista de @Reforma y @reformacancha Édgar Contreras, quien anoche fue atacado de forma cobarde mientras hacía su trabajo en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Me reportan que pasó la noche en el Hospital después de una herida con arma punzocortante. Terrible. Esto no puede seguir sucediendo. ¿Problema del futbol o de la Alcaldía Benito Juárez? No lo sé. Un periodista amaneció esta mañana en el hospital…“, redactó Faitelson.

La agresión al reportero causó reacciones de comentaristas deportivos (X/ @FerCevallosF)

Por su parte, Adrián Esparza también condenó los hechos. “Le mando un fuerte abrazo y mi completa solidaridad a Edgar Contreras, reportero de Reforma. Ayer grabó una riña afuera del Estadio Ciudad de los Deportes y unos pseudoaficionados lo golpearon, le estrellaron una botella en la cabeza y con la misma botella lo ‘picaron’ provocando diversos cortes. Edgar pasó la noche en el hospital. Los responsables tienen que acabar en la cárcel, lo que se vive en los estadios de México se está volviendo verdaderamente en capítulos de terror para todos. Lo peor, es la indiferencia de muchas autoridades”.

Fernando Cevallos, de Fox Sports, deseó una pronta recuperación al reportero. “En la Liga del NO pasa nada, de las ‘investigaciones’ inconclusas, de las ‘sanciones’ irrisibles… Un periodista es atacado de manera cobarde por hacer su trabajo afuera del estadio Ciudad de los Deportes. Toda la solidaridad y pronta recuperación para Edgar Contreras de @Reforma”.