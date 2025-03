Esta es la extraña relación que tiene Rogelio Funes Mori, Pumas y Sabrina Carpenter

Los seguidores del equipo del Pedregal quedaron fascinados con la comparativa. (Gronk)

Para nadie es desconocido el nombre de Sabrina Carpenter quien, en los últimos años, se ha convertido en una de las artistas femeninas más seguidas y admiradas en el mundo. Sin embargo, recientemente conquistó al público futbolero en nuestro país, principalmente de los fans de Pumas y de su delantero, Rogelio Funes Mori.

Si bien la artista cuenta con una gran base de fanáticos en México, se hizo viral en redes sociales luego de que la propia Liga MX compartiera en su cuenta oficial de TikTok un clip en donde se puede observar que la cantante hacía un gesto similar al que hace el mellizo cuando logra alguna anotación.

Lo anterior habría ocurrido en su más reciente presentación en un concierto en la ciudad de Dublín, Irlanda, cuando se acercó a sus fanáticos, se sentó, cruzó las piernas y prosiguió a levantar las manos como si estuviera meditando solo que, a diferencia del naturalizado mexicano, juntó su dedo pulgar con el índice y dejó el resto libre; mientras que Rogelio junta la punta de todos sus dedos en el festejo.

La cantante se ganó a la afición universitaria en uno de sus conciertos. Crédito: TikTok @ligabbvamx

Fans quedan fascinados con la comparación

Aunque se trata de una coincidencia que ahora vincula a Sabrina Carpenter con el equipo universitario, para los usuarios en redes sociales se trató de un momento único en el internet y que, para muchos, deja claro que la cantante sería seguidora de los Pumas. Aquí te dejamos algunos de los comentarios más destacados:

“Sí le sabe Sabrina”.

“Sería más fan de Rayados qué pumbas”.

“Ya quisiera esa cualquiera estar al nivel de un titular de Pumas”.

“Traigan a Sabrina para que sea el show de medio tiempo en la final”.

“La persona más famosa del mundo y Sabrina Carpenter”.

La cantante recientemente se presentó en Irlanda como parte de su gira 'Short n Sweet'. (REUTERS/Isabel Infantes)

¿Quién es Sabrina Carpenter?

Sabrina Carpenter es una cantante, compositora y actriz estadounidense nacida el 11 de mayo de 1999. Ganó prominencia al protagonizar la serie de Disney Channel “Girl Meets World” (2014–2017), lo que la llevó a firmar con Hollywood Records, propiedad de Disney. Su carrera musical incluye los álbumes de estudio “Eyes Wide Open” (2015), “Evolution” (2016), “Singular: Act I” (2018) y “Singular: Act II” (2019).

A lo largo de su carrera, Carpenter ha recibido diversos reconocimientos en la industria musical. A continuación, se destacan algunos de sus premios y nominaciones más relevantes:

Billboard Music Awards:

2024: Nominada a Mejor Artista, Mejor Artista Femenina, Mejor Artista en Streaming, Mejor Artista Radiofónico, Mejor Artista Billboard Global 200, Mejor Canción Billboard Global 200 por “Espresso” y Mejor Canción Billboard Global (excluyendo EE.UU.) por “Espresso”.

BMI Pop Awards:

2024: Canción Más Escuchada del Año por “Nonsense”.

BreakTudo Awards:

2018: Nominada a Mejor Artista Debutante.

2019: Nominada a Mejor Performance Internacional.

2020: Nominada a Mejor Banda Sonora por “Let Me Move You” de la película “Work It”.

BRIT Awards:

2025: Nominada a Artista Internacional del Año y Mejor Canción Internacional por “Espresso”.

Danish Music Awards:

2024: Canción Internacional del Año por “Espresso”.

Grammy Awards:

2025: Nominada a Mejor Artista Revelación, Álbum del Año por “Short n' Sweet”, Mejor Álbum Pop Vocal por “Short n' Sweet”, Canción del Año por “Please Please Please” y Grabación del Año por “Espresso”.

iHeartRadio Music Awards:

2019: Nominada a Mascota Favorita de un Cantante.

2024: Nominada a Mejor Letra por “Nonsense” y Estilo Favorito.

2025: Nominada a Artista del Año, Artista Pop del Año, Canción del Año por “Espresso”, Canción Pop del Año por “Espresso”, Mejor Letra por “Espresso”, Mejor Video Musical por “Espresso”, Mejor Video Musical por “Please Please Please”, Tradición Favorita por la “Juno position” durante el “Short n' Sweet Tour” y Estilo Favorito.

LOS40 Music Awards:

2024: Nominada a Mejor Artista Internacional y Mejor Canción Internacional por “Espresso”.

MTV Europe Music Awards:

2023: Nominada a Mejor Fandom.

2024: Nominada a Mejor Artista, Mejor Artista Pop, Mejor Artista Estadounidense, Mejor Canción por “Espresso” y Mejor Fandom.

MTV Video Music Awards:

2024: Nominada a Artista del Año, Canción del Año por “Espresso”, Mejor Canción por “Espresso”, Mejor Montaje por “Espresso”, Canción del Verano por “Please Please Please”, Mejor Dirección por “Please Please Please” y Mejor Dirección Artística por “Please Please Please”.

Myx Music Awards:

2024: Video Global del Año por “Espresso”.

Nickelodeon Kids' Choice Awards:

2024: Canción Viral Favorita por “Espresso” y Nominada a Gira Favorita por el “Short n' Sweet Tour”.

NRJ Music Awards:

2024: Nominada a Canción Internacional del Año por “Espresso”.

Radio Disney Music Awards:

2015: Mejor Canción Crush por “Can’t Blame a Girl for Trying”.

2016: Mejor Himno por “Eyes Wide Open”.

2017: Nominada a Mejor Canción Crush por “On Purpose”.

2018: Nominada a Mejor Canción Crush por “Why”.

Saturn Awards:

2013: Mejor Actriz por “Horns”.

SCAD Savannah Film Festival:

2019: Mejor Actriz Protagonista por “The Short History of the Long Road”.

Variety Hitmakers:

2023: Premio Artista Emergente.

Recientemente, en marzo de 2025, Sabrina Carpenter ganó el premio Global Success en los BRIT Awards, siendo la primera artista internacional en recibir este reconocimiento. Durante la ceremonia, ofreció una actuación que generó diversas reacciones en las redes sociales debido a su naturaleza provocativa. La artistga defendió su derecho a expresar su sexualidad y declaró que quienes no puedan soportarlo no deberían asistir a sus shows.