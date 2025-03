Efraín Juárez reconoce que no tenía pensado en ser DT de Pumas: “Tenía ofertas en Sudamérica”

Efraín Juárez debutará en la Champions Cup 2025. (Foto: Jorge Contreras)

Los Pumas de la UNAM presentaron oficialmente a Efraín Juárez como su nuevo director técnico en un evento encabezado por el presidente del club, Luis Raúl González Pérez, y el vicepresidente deportivo, Miguel Mejía Barón. Durante la ceremonia, el mandatario auriazul le entregó al estratega una chamarra conmemorativa de los 70 años del equipo, dándole la bienvenida a la institución que lo vio nacer como futbolista.

Juárez, quien regresa a México tras su experiencia al ser campeón con el Atlético Nacional de Colombia y su experiencia en Europa , confesó que inicialmente no tenía intención de volver al país en esta etapa de su carrera. No obstante, al analizar la propuesta con su familia, reconoció que era una oportunidad irrechazable.

Los directivos explicaron el por qué se decidieron por Efraín Juárez. (Foto: Jorge Contreras)

“A pesar de tener ofertas de otros equipos, mi idea era seguir en clubes sudamericanos, en la MLS o incluso dar el salto a Europa. Pero Pumas es especial. Este club me formó y cuando te llama, es difícil rechazarlo”, declaró en conferencia de prensa.

El exjugador universitario expresó la emoción de regresar al equipo tras más de una década. Destacó que, a diferencia de su paso por otros clubes y países, volver a Pumas es reencontrarse con sus raíces.

“Me fui de este club en 2010 y hoy que regreso, el sentimiento es el mismo. No solo cuando me fui, sino cada día que venía a entrenar. No soy alguien que se quiebre fácilmente, pero la verdad es que tu casa es casa siempre. Aquí no me siento ajeno, cosa que sí pasa cuando vas a otros lugares”, afirmó.

Miguel Mejía Barón presenta a Efraín Juárez como el nuevo estratega universitario. (Foto: Jorge Contreras)

Juárez asume la dirección técnica en un momento complicado para los Pumas, que acumulan cuatro derrotas consecutivas en la Liga MX. No obstante, aseguró que trabajará arduamente para revertir la situación.

“Somos conscientes del momento que vive el equipo, pero la única manera de salir adelante es con trabajo diario y compromiso. Confiaron en mí para liderar este proyecto y vamos a luchar para cambiar la historia”, aseguró.

El entrenador también se refirió al tricampeonato del América, dejando claro que su enfoque está en los Pumas. “Que América hoy sea tricampeón no me produce nada. No tengo un sentimiento hacia ellos. Me preocupa lo mío, que hoy son mis Pumas, y estamos enfocados en mejorar”, puntualizó.

Los padres de Efraín Juárez asistieron a la conferencia de prensa. (Foto: Jorge Contreras)

El nuevo técnico ya tuvo su primer contacto con el plantel y comenzó a trabajar con los jugadores que han tenido menor participación en el torneo. Su debut será en la Copa de Campeones de Concacaf, enfrentando a Alajuelense en el Estadio Olímpico Universitario.

La foto del recuerdo, Efraín Juárez junto a sus padres y su hermana. (Foto: Jorge Contreras)

En la Liga MX, Juárez se estrenará el martes 4 de marzo ante Liga Deportiva Ajualense en la Champions Cup, en un partido clave para empezar a escribir una nueva historia con los auriazules.