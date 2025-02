Pumas pone fin a la era Gustavo Lema tras la humillante derrota ante Xolos de Tijuana

Gustavo Lema dejó de ser el DT de Pumas. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El Club Universidad Nacional anunció la salida de Gustavo Lema como director técnico de Pumas, luego de la dura derrota 4-2 ante Tijuana en la jornada 9 del Clausura 2025 de la Liga MX.

El equipo de futbol informó que la decisión se tomó de común acuerdo con el entrenador argentino y su cuerpo técnico, quienes recibieron agradecimientos por su trabajo en la institución.

“El Club Universidad Nacional informa que, de común acuerdo, se ha dado por terminada la relación laboral con Gustavo Lema como director técnico de Pumas, así como con todo su cuerpo técnico. Agradecemos el trabajo y su profesionalismo que dieron a nuestra institución. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos”, se lee en el breve comunicado.

La caída ante Xolos de Tijuana

El delantero de Pumas #29 Rogelio Funes Mori y el defensor español de Tijuana #31 Unai Bilbao luchan por el balón durante el partido de fútbol Clausura de la Liga MX entre Tijuana y Pumas en el Estadio Caliente de Tijuana, estado de Baja California, México, el 25 de febrero de 2025. (Foto de Guillermo Arias / AFP)

La derrota ante Xolos se convirtió en la tercera caída consecutiva de Pumas y la cuarta en el torneo, lo que dejó al equipo con 11 puntos en la posición 12 de la tabla, apenas dentro de la zona de repechaje. La racha negativa y el pobre funcionamiento del equipo hicieron insostenible la continuidad de Lema, quien no logró consolidar un proyecto competitivo desde su llegada.

El partido ante Tijuana, disputado en el Estadio Caliente, dejó en evidencia los problemas defensivos y la falta de reacción de Pumas, que recibió el primer gol cuando apenas habían transcurrido 34 segundos de juego. Kevin Castañeda sorprendió a la defensa universitaria con un toque elevado ante el portero para poner el 1-0 antes del primer minuto.

El golpe inicial no fue asimilado por el equipo de Lema, y al minuto 3, Efraín Álvarez aumentó la ventaja para Xolos con un potente disparo desde el costado izquierdo del área, venciendo al arquero en el primer palo. Con apenas tres minutos en el reloj, Pumas ya perdía 2-0.

El vendaval ofensivo de Tijuana continuó y al minuto 37, el delantero Shamar Nicholson firmó el 3-0 tras quedar mano a mano con el portero y definir sin oposición. El equipo local no bajó la intensidad y al 47′, en el arranque del segundo tiempo, sentenció el encuentro con un letal contragolpe que culminó Jesús Vega con un disparo desde la frontal del área para el 4-0.

Los fanáticos de Pumas animan a su equipo durante el partido de fútbol Clausura de la Liga MX entre Pumas y América en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México el 22 de febrero de 2025. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP)

Pese a la diferencia en el marcador, Pumas intentó reaccionar en el complemento. Ignacio Pussetto descontó al 63′ con un disparo cruzado dentro del área, y en tiempo de compensación, Santiago Trigos cerró el marcador con un cabezazo al 90+1, dejando el resultado final 4-2 a favor de Tijuana.

El equipo universitario ha tenido un rendimiento inconsistente en el Clausura 2025, acumulando tres victorias, dos empates y cuatro derrotas en las primeras nueve fechas del torneo. Pumas ha anotado 12 goles y ha recibido 15, lo que deja un diferencial negativo de -3.

Los malos resultados recientes han provocado que el equipo caiga hasta la posición 12 en la tabla, quedando al borde de la zona de clasificación al repechaje. Equipos como Mazatlán y Guadalajara tienen la misma cantidad de puntos, por lo que un nuevo tropiezo podría dejar a Pumas fuera de la fase final. Esta además es la octava ocasión que el equipo recibió al menos tres goles desde su llegada.

El siguiente partido de los Pumas de la UNAM se disputará el sábado 1 de marzo contra las Chivas del Guadalajara.

El fin de la era Lema

El argentino llegó a Pumas en enero de 2023 como parte del cuerpo técnico de Antonio Mohamed, fungiendo como auxiliar del “Turco”. Sin embargo, la repentina salida de Mohamed en diciembre de ese mismo año le abrió la puerta para asumir la dirección técnica del primer equipo. Aunque su llegada generó expectativas, nunca logró consolidar un proyecto competitivo que cumpliera con las demandas de la afición y la directiva.

En su primer torneo al frente del equipo, el Clausura 2024, logró clasificar a Pumas al Play-In, quedando en octavo lugar. Sin embargo, su equipo fue eliminado en cuartos de final por Cruz Azul, dejando dudas sobre su capacidad para competir en instancias decisivas.

Gustavo Lema. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Anne-Marie Sorvin

El siguiente torneo, el Apertura 2024, fue su mejor desempeño con el equipo. Pumas terminó en la cuarta posición con 34 puntos, evitando el repechaje y clasificando de manera directa a la Liguilla. Pero nuevamente el equipo no respondió en la fase final y fue eliminado en cuartos de final ante Monterrey, con una dolorosa derrota en el Estadio Olímpico Universitario.

Para la afición auriazul, los buenos rendimientos en la temporada regular no eran suficientes. Pumas no llega a una final desde 2020 y no gana un título desde 2011, por lo que los seguidores exigían resultados en los momentos clave.

En total, Lema dirigió 54 partidos con Pumas, con un balance de 21 victorias, 15 empates y 18 derrotas, obteniendo una efectividad del 49.05%.

Liga MX : 48 partidos, 19 victorias, 14 empates y 15 derrotas.

Concachampions : 2 partidos, 1 victoria y 1 derrota.

Leagues Cup: 4 partidos, 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas.

La afición también jugó un papel clave en su salida. La derrota ante Pachuca en la jornada 7 y la caída ante Cavalry en la Concachampions incrementaron el descontento, pero el punto de quiebre fue la derrota ante América en el Clásico Capitalino, en la que además Lema fue expulsado, dejando al equipo sin su entrenador en la banca en un partido crucial.

Uno de los aspectos más polémicos de su gestión fue la inclusión de su hijo en el cuerpo técnico de Pumas, lo que fue interpretado por algunos aficionados como un acto de nepotismo.

¿Quién llegaría a Pumas?

Con la salida de Gustavo Lema, Pumas ya busca un nuevo estratega para recomponer el rumbo en el Clausura 2025, y el principal candidato es Jaime “Jimmy” Lozano.

De acuerdo con información de TUDN, la directiva auriazul ya ha entablado conversaciones con Lozano. Su perfil, experiencia en selecciones menores y pasado como jugador universitario lo convierten en la opción ideal para liderar el nuevo proyecto del club.

'Jimmy' Lozano podría llegar a Pumas. Fotografía de archivo. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Lozano, quien consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Selección Mexicana Sub-23, tiene un gran conocimiento del futbol mexicano y una estrecha relación con Pumas, club donde jugó y fue parte del histórico bicampeonato en 2004.

Jaime Lozano, nacido en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1978, tuvo una destacada carrera como futbolista antes de convertirse en director técnico. Como mediocampista, debutó en 1998 con Pumas UNAM, equipo con el que alcanzó su mayor éxito al ser parte del histórico bicampeonato en 2004 bajo la dirección de Hugo Sánchez.

También jugó en clubes como Tigres, Cruz Azul y Monarcas Morelia, y fue convocado a la Selección Mexicana, con la que disputó torneos como la Copa Confederaciones 2005 y la Copa América 2007.

Tras su retiro, inició su carrera como entrenador en las divisiones inferiores de Querétaro, club donde dirigió al primer equipo en 2017. Su mayor éxito llegó al frente de la Selección Mexicana Sub-23, a la que llevó a ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, destacando su estilo ofensivo y su capacidad para potenciar jóvenes talentos.

En 2023, asumió como técnico interino de la Selección Mexicana mayor, logrando conquistar la Copa Oro de Concacaf tras vencer a Panamá en la final, lo que le valió la ratificación en el cargo, sin embargo, la racha duró poco y en julio de 2024 fue cesado después del fracaso en la Copa América.