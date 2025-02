Rommel Pacheco insiste en la urgencia de crear una Federación de Natación para otorgar becas

Rommel Pacheco aclara que Ana Guevara sí dejó irregularidades administrativas en CONADE (X/ @Rommel_Pacheco)

Uno de los retos que tiene Rommel Pacheco como director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) es la creación de una nueva federación de natación. En la actualidad los deportes acuáticos en México no tienen un organismo reconocido por World Acuatics.

A finales de 2024, Rommel Pacheco aclaró que ya estaban iniciando este trámite, junto con el Comité Olímpico Mexicano (COM) iniciaron con la creación de una nueva federación. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, el director de CONADE enfatizó en la importancia de su conclusión y habilitación.

En un reciente evento público, el ex clavadista detalló cómo va el proceso, pues a pesar de ya haber iniciado diálogos con la World Acuatics, aún no tienen una federación.

“Hemos hecho mesas de trabajo con el Comité Olímpico Mexicano para la creación de una nueva federación. Nos urge que ya esté creada la nueva federación, porque el recurso que se le da a los atletas es a través de una federación, entonces queremos agilizarlo”, compartió.

CONADE aumentó el monto de las becas vitalicias para medallistas olímpicos y paralímpicos (AP Photo/Lee Jin-man)

¿Cómo va la creación de la federación de natación en México?

Según con Rommel Pacheco, hasta el momento no tienen avances en la creación de la federación, tampoco tienen a un prospecto de nuevo director.

“Estamos en la conformación y nos mandó un primer rebote la internacional. Yo no tengo ningún ‘gallo’ y a quienes se me acercan para ese tema les he dicho que metas sus propuestas”. Están en diálogos con las autoridades.

Rommel Pacheco establece nuevos montos para las becas de alto rendimiento en México

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), ha dado un paso significativo en su gestión al fijar los nuevos montos de las becas destinadas a los atletas de alto rendimiento en México. Según informó Infobae, las modificaciones fueron publicadas el pasado martes 11 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como parte de las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2025. Este cambio responde a las demandas de los deportistas, quienes habían manifestado su inconformidad por la reducción de apoyos económicos durante la administración anterior.

CONADE tendrá que pagar más de 300 mil pesos a Gabriela Agúndez ( REUTERS/Lisa Leutner)

De acuerdo con el medio, los ajustes buscan revertir los recortes implementados por Ana Gabriela Guevara, quien dirigió la CONADE antes de Pacheco. En particular, los atletas denunciaron que, tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, los montos de las becas disminuyeron a pesar de los resultados obtenidos en la competencia. Este escenario afectó especialmente a los 16 mejores clasificados en sus respectivas disciplinas, quienes ahora podrán acceder a un apoyo mensual de 15.000 pesos, cifra que será revisada y actualizada en función de los resultados en futuras competencias internacionales.