Aficionado de Cruz Azul se lanza desde las gradas y desata pelea con seguidores del América; así fue el polémico momento

El empate sin goles entre Cruz Azul y América quedó opacado por una pelea en las tribunas, iniciada por un fan cementero que saltó sobre aficionados azulcremas. (TikTok / @pekasn)

Este jueves se vivió un partido intenso pero carente de goles en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde Cruz Azul y América igualaron 0-0 en el juego de ida de las Semifinales del Apertura 2024. Aunque en el terreno de juego ambos equipos mostraron un nivel competitivo, la tensión se trasladó fuera de la cancha con lamentables escenas de violencia entre aficionados.

Las gradas del estadio fueron escenario de una bronca protagonizada por hinchas de ambos equipos. De acuerdo con un video, un aficionado de Cruz Azul inició la trifulca al lanzarse literalmente sobre los seguidores del América. El hincha celeste saltó varias filas de asientos para caer sobre un fanático azulcrema, lo que desató una pelea que involucró a varios asistentes.

Las imágenes de la pelea, que rápidamente circularon en redes sociales, muestran el caos en una de las zonas del inmueble, donde aficionados intercambiaron golpes mientras otros intentaban huir del lugar. Aunque no se ha confirmado el número de lesionados, el incidente ha generado una ola de críticas hacia las autoridades encargadas de la seguridad en el estadio.

“por eso no me gusta ir a los estadios”; que se puede esperar si hasta entre los mismos cruzazulinos se pelean”; “a eso van a los estadios...a sacar su frustración”; “se calentó rápido el del azul cuando es su estadio y no tienen que ponerse así y darse a respetar que no son una afición problemática”, fueron algunos de los comentarios en el video viral.

La tensión entre las parcialidades de Cruz Azul y América escaló tras el empate sin goles. (TikTok / @pekasn)

En lo deportivo, el empate favorece ligeramente a Cruz Azul, que solo necesita una igualdad por cualquier marcador en el juego de vuelta para avanzar a la Gran Final del futbol mexicano. América, por su parte, está obligado a ganar el próximo domingo si desea mantenerse en la pelea por el título.

El partido de vuelta está programado para el domingo 8 de diciembre, nuevamente en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde Cruz Azul ejercerá como local. Este duelo promete ser electrizante, no solo por la historia de rivalidad entre ambos clubes, sino también por lo que está en juego: el pase a la Gran Final.

Los directivos de ambos equipos y las autoridades locales han hecho un llamado a la afición para mantener la calma y disfrutar del espectáculo futbolístico sin violencia.

A pesar del desafortunado incidente en las gradas, el foco vuelve a estar en el campo de juego, donde Cruz Azul y América buscarán escribir una nueva página en su intensa rivalidad. La expectativa es alta y las emociones están garantizadas en este clásico del futbol mexicano.