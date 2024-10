Julio César Chávez sale en defensa de su hija tras polémica en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

Julio César Chávez salió en defensa de su hija Nicole (Instagram/ @nicolechavez98)

La hija de Julio César Chávez, Nicole Chávez, protagonizó un descontento en el reality show en el que participa, encaró a Ema Pulido en Las Estrellas Bailan en Hoy, concurso de baile en donde una serie de jueces evalúan la participación de cada una de las parejas.

A Nicky —como también es conocida— no le agradó la evaluación que le dio la Juez de Hierro, por lo que lanzó una crítica a la manera en la que se les evalúa. Tras este momento de tensión, el gran campeón mexicano apareció para compartir una postura de lo que está haciendo su hija.

Julio César mandó un mensaje de aliento para Nicky Chávez luego de este momento que vivió, la alentó a seguir esforzándose en el concurso de baile. Y es que, según ha declarado la propia hija del exboxeador para el reality, es muy cercana a sus papás, por lo que siempre les cuenta detalles de cómo ha sido su participación en el programa de Televisa.

¿Qué le dijo Julio César Chávez a su hija Nicky?

Julio César mandó un mensaje de aliento para Nicky Chávez luego de este momento que vivió en el reality de Televisa Foto: Cuartoscuro

Según Nicole Chávez, le pidió a su papá no involucrarse demasiado en el reality, pues en declaraciones para Las Estrellas Bailan en Hoy expresó que no quiere que la dinastía Chávez pese en el concurso, no quiere ser señalada de “intimidar” o “comprar” a los jueces, por ello le pidió que respetara su espacio.

Pero, luego del descontento que tuvo con Ema Pulido, Julio César Chávez se animó a dedicarle un mensaje a su hija menor. Por medio de un video, el gran campeón mexicano dejó en claro que ella es la mejor, además, enalteció las acrobacias que hace a la hora de bailar.

“Chaparra, ¿cómo le haces para dar tantas p***es vueltas y no marearte?, fue lo primero que reconoció JC Chávez.

El video fue publicado por Las Estrellas y lo transmitieron previo a la presentación de Nicole con Juan Solo, su pareja de baile.

Julio César Chávez fue contundente con su mensaje para su hija, y es que lanzó que aunque a la gente no le guste, ella es la mejor (Instagram/ @nicolechavez98)

Julio César Chávez fue contundente con su mensaje para su hija, y es que lanzó que aunque a la gente no le guste, ella es la mejor. Así lo expresó el César del boxeo:

“La neta, hija, eres la mejor aunque a muchos no les guste, pero eres la más chin****a”.

Nicole Chávez confesó que estuvo en una clínica de rehabilitación

Nicole Chávez, hija del legendario boxeador Julio César Chávez, reveló recientemente que pasó por un proceso de rehabilitación debido a un cuadro depresivo. La actriz y modelo compartió que estuvo internada durante más de dos meses en la clínica Baja del Sol, un centro gestionado por su padre, dedicado a combatir la drogadicción entre los jóvenes.

Nicole Chávez confesó que estuvo en rehabilitación e ingresó a las clínicas de su papá (IG/ @nicolechavez98)

En un encuentro con los medios, Nicole Chávez explicó que esta experiencia no es reciente, sino que ocurrió cuando tenía 18 años. En ese momento, recién alcanzada la mayoría de edad, enfrentó problemas de salud mental que la llevaron a buscar ayuda profesional.

La clínica, que forma parte de las iniciativas altruistas de su padre, le brindó el apoyo necesario para comprender la magnitud de sus problemas y trabajar en su recuperación.