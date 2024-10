Cuál es el estado de salud de Fernando Valenzuela, Dave Robers revela detalles del ex beisbolista

Fernando Valenzuela sigue hospitalizado en Los Ángeles (AP Foto/Ryan Sun)

Fernando Valenzuela despertó alarmas por su estado de salud, en cuanto se supo que estaba hospitalizado diferentes seguidores del Toro le desearon pronta recuperación, además dedicaron diferentes oraciones para la leyenda de Los Ángeles Dodgers.

A una semana de que el ex beisbolista ingresara a un hospital en Los Ángeles, el mánager de la novena de los Blues se animó a compartir algunos detalles de cómo se encuentra Fernando Valenzuela. Durante una conferencia de prensa, Dave Robers dedicó unos minutos para hablar del Toro Valenzuela.

Aunque el propio equipo de los Dodgers se encargó de confirmar que la estrella de la lomita estaba pasando por problemas de salud, Dave Robers agregó algunos pormenores de lo que está viviendo el Toro. Además, aprovechó el espacio para mandar palabras de aliento para él y su familia.

¿Cuál es el estado de salud de Fernando Valenzuela?

Dodgers compartió detalles de la situación de Fernando Valenzuela (Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Previo al inicio de la Serie del Campeonato de la MLB, el mánager de los Dodgers confirmó que Fernando sigue enfrentando complicaciones de salud. Confesó no saber con exactitud cuál es el problema que aquella al creador de la Fernandomanía.

Dave Robers describió a Fernando Valenzuela como un amigo, por lo que reza por su salud y pronta recuperación. Aceptó que el estado de salud del ex pitcher sigue siendo delicado, pues está pasando por “cosas”; no quiso ventilar más pormenores de la leyenda de los Dodgers, así lo expuso ante los medios:

“No sé exactamente por lo que Fernando está pasando en cuanto a salud. Sé que está pasando algunas cosas. Todo lo que sé es que lo considero un amigo y rezo por su salud”

El mánager de los Dodgers mandó un mensaje a la familia del Toro Valenzuela (Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

En esa misma narrativa, el mánager de los Dodgers mandó un mensaje a la familia del Toro Valenzuela. Les dedicó un mensaje de apoyo y aliento, pues precisó que ha estado rezando por ellos para que sigan adelante y puedan superar esta situación.

“Rezo para que su familia esté bien durante este tiempo, pero no sé lo suficiente como para comentar realmente. Solo rezo para que a toda la familia le vaya bien”, finalizó.

Familia pide privacidad por el estado de salud de Fernando Valenzuela

El pasado 30 de septiembre, el periodista David Faitelson fue uno de los primeros en informar sobre la situación de Valenzuela a través de redes sociales.

Dodgers actualizó el estado de salud de Fernando Valenzuela (X/ @Dodgers)

Más tarde, en un comunicado, los Dodgers confirmaron que Valenzuela no participará en las transmisiones de radio del equipo durante el resto de la temporada, ya que se tomará un tiempo para recuperarse. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre su condición médica, el equipo destacó que el ex jugador está acompañado por su familia y amigos cercanos, quienes han solicitado privacidad durante este difícil momento.

“Él y su familia verdaderamente aprecian el amor y el apoyo de los aficionados. Él va a hacer todo lo posible para regresar en la temporada del 2025 […] Su familia ha pedido privacidad durante este tiempo”, se lee en el boletín.

Según con reportes de Grupo Fórmula, el Toro tendría problemas hepáticos, razón por la que fue internado de emergencia. Hasta el momento, su estado de salud es grave y no ha mostrado alguna mejoría desde el primer día en el que entró al hospital de Los Ángeles, California.