“Un capo Checo, lo quiero mucho”: Franco Colapinto cumple el sueño de correr junto a Checo Pérez en la F1

El joven piloto asegura que es fanático del mexicano y fue un sueño cumplido competir contra él. (TW Checo Pérez-Franco Colapinto)

Si bien el penúltimo Gran Premio que se disputó en Asia no le trajo a los latinoamericanos los resultados que esperaban, los fanáticos de la Fórmula 1 quedaron encantados con la relación que mostraron ‘Checo’ Pérez y el argentino Franco Colapinto, a quien el mexicanos calificó como un piloto difícil de pasar.

Durante las 62 vueltas del GP de Singapur ambos corredores estuvieron muy juntos intentando quedar dentro de los primeros 10 para sumar puntos a su cuenta personal y a sus respectivas escuderías (Pérez-Red Bull, Colapinto-Williams), siendo el sudamericano quien adelantó al azteca gran parte del circuito.

No obstante, para el último tercio de la carrera, la entrada a boxes del chico de 21 años no resultó ser la mejor y perdió la posición con el experimentado Pérez quien adelantó y no soltó el décimo lugar en el resto de las vueltas dejando al piloto argentina fuera de la zona de puntos.

El piloto argentino reconoció la influencia de tapatío en su formación como piloto.

Un elogio a la nueva generación

Para nadie es un secreto que Sergio Pérez es uno de los íconos del automovilismo, no solo para México, sino para el resto del mundo y se ha colocado entre los mejores pilotos al pertenecer a uno de los equipos más dominantes en los últimos años.

Lo anterior lo ha colocado como un ejemplo para las generaciones más jóvenes quienes lo toman de modelo a seguir. Es por ello que el comentario: “Es muy bueno. Es muy difícil de pasar a Colapinto” generó mucha expectativa entre los fanáticos del albiceleste pues reconocieron la humildad del mexicano al reconocer a su contrincante.

La fanaticada de la F1 estalló en elogios para el mexicano tras los buenos comentarios que tuvo con su compañero argentino. Crédito: TW @sextappen

¿Qué dijo Colapinto al respecto?

Luego de que demostrara que puede mantenerse a la mitad de la tabla pese a los malos resultados de Alexander Albon, su compañero en Williams, Franco Colapinto llegó a la Fórmula 1 con el respaldo de toda Latinoamérica y el apoyo de un Sergio Pérez que podría estar viviendo sus últimos años dentro del automovilismo de élite.

Es por ello que no dudó en responder a las palabras del tapatío que rápidamente se hicieron virales en redes sociales y que llegaron a oídos del corredor respondiendo de la misma forma: “Un capo Checo, lo quiero mucho, yo lo veía de muy chico en casa, me levantaba temprano para ver sus carreras, y ahora estar peleando, corriendo contra él, es algo muy lindo”.

Pese a no quedar dentro de los primeros 10, el argentino reconoce el apoyo que ha tenido del mexicano. Crédito: Fox Sports

¿Cuándo será el próximo GP?

Luego de intensas carreras, sobre todo en Azerbaiyán con el safety car por el encontronazo entre ‘Checo’ Pérez y Carlos Sainz, los seguidores de la F1 tendrán un merecido descanso de 25 días en los que la temporada frenará para reincorporarse del 18 al 20 de octubre. En el Gran Premio de Austin, en Estados Unidos, dará inicio el ‘Circuito de las Américas’ en los siguientes horarios:

Viernes

Práctica libre 1: 11:30 horas

Práctica libre 2: 15:00 horas

Sábado

Práctica libre 3: 11:30

Clasificación: 16:00

Domingo

Carrera: 13:00 horas