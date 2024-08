Un joyero revela el valor del millonario tesoro de Floyd Mayweather y cuáles son sus piezas favoritas

A pesar de su retiro formal en 2017, el pugilista invicto sigue haciendo peleas de exhibición a sus 47 años. (USA TODAY Sports vía Reuters)

Shuki Diamonds, joyero exclusivo de Floyd Mayweather, afirmó este miércoles que la colección de joyas del exboxeador estadounidense está cotizada en 100 millones de dólares.

“La colección de él es de 100 millones de dólares. Es increíble, la mejor del mundo, muy especial. Él lo tiene todo porque es el mejor boxeador del mundo”, explicó en una rueda de prensa en Ciudad de México.

El joyero personal del pugilista mencionó que Mayweather tiene hasta 100 millones de dólares en joyería. | Crédito: Cuenta de Instagram floydmayweather

Shuki se encuentra en la capital de México acompañado a Mayweather, quien este sábado se enfrentará en una pelea de exhibición a John Gotti III, nieto del capo de la mafia John Gotti, ya que Diamonds es parte de The Money Team (TMT), nombre del equipo del excampeón del mundo.

“Todo lo que pide Mayweather en cuanto a joyas es exclusivo porque todo es especial con él, es el mejor del mundo y pide lo mismo”, añadió el también cantante.

Shuki cree que la mejor pieza que ha hecho para ‘Money’ es una gorra con diamantes incrustados en el logo de su marca, The Money Team, que el joyero afirmó costó un millón de dólares.

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather participa este miércoles en una rueda de prensa en la Ciudad de México. (EFE/ Isaac Esquivel)

“La pieza que más me gusta de Floyd es una gorra porque me costó mucho tiempo y trabajo hacerla. Tiene el logo de TMT, con diamantes incrustados. Es única en el mundo, nadie tiene ni tendrá otra igual”, comentó Shuki Diamonds.

El artista negó que vaya a realizar una pieza especial para que Mayweather luzca este sábado en su pelea ante Gotti III, la primera de Floyd en México.

Sin embargo, el joyero de origen israelí comentó que su visita a México no solo se debe a la pelea de su multimillonario cliente, sino que también busca inspiración mexicana para sus futuras obras personales. “Esta visita me ha inspirado profundamente. Me encantaría crear una pieza que encarne el espíritu de México y llevarla con orgullo”, concluyó Shuki.

con información de EFE.

¿Quién es el rival que Floyd Mayweather enfrentará en México?

Foto de archivo de Floyd Mayweather Jr. y John Gotti III frente a frente en una conferencia de prensa. Hunt and Fish Club, Ciudad de Nueva York, EEUU. 1 de agosto de 2024. (REUTERS/Kent J. Edwards)

John Gotti III es un luchador profesional en la disciplina de Artes Marciales Mixtas (MMA) desde 2017, pero en 2020 el peleador incursionó en el boxeo profesional a sus 31 años, dónde mantiene un récord hasta el momento de dos victorias al hilo por la vía del nocaut.

El ahora pugilista decidió mantener una carrera alejada de los escándalos familiares relacionados con su abuelo John Gotti, quién fue un conocido jefe de la mafia neoyorquina del grupo conocido como “Los Gambinos”.

¿Cuándo es la pelea entre Floyd Mayweather y John Gotti III?

La pelea se llevará acabo a las 22 horas de este sábado 24 de agosto en la Arena Ciudad de México en la alcaldía Azcapotzalco, el recinto tiene la capacidad para albergar 22 mil 300 espectadores en sus gradas.

El evento contará con las siguientes peleas previas desde las 15 horas.

Alan David ‘Rey’ Picasso vs Azat Hovhannisyan por el Campeonato Mundial Plata de Peso Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo.

En boxeo femenil, Silvia Torres enfrentará a Cecilia Niño Rodríguez.

La cartelera seguirá con:

Víctor Ortiz vs Rodrigo Damián Coria

Luis Rodríguez Ocana vs César Vaca Espinoza

Aarón Silva vs Alfonso Flores

Luis Arias vs Francisco Ríos

Trenton Joseph Brown vs José Antonio Muñoz

John Easter vs Luis Morales Durán

Curmel Monton vs Víctor Vásquez

Jursly Vargas vs Bryan Carrillo

Además de las funciones de boxeo, el evento contará con la presencia del cantante de corridos tumbados Natanael Cano, quién ya confirmó su asistencia pese a tener un concierto un día antes en el Estadio GNP y que fue vinculado a proceso durante la semana.

El evento tiene pronosticada su finalización al rededor de las 23 horas.

