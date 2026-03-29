El Estadio Ciudad de México renace ante “Cielito Lindo” en el show de medio tiempo durante el México vs Portugal

Foto: Jesús F. Beltrán

Tras más de dos años de trabajos de remodelación, el histórico Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte, reabrió sus puertas con un espectáculo sin precedentes rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El recinto capitalino volvió a latir con fuerza durante el encuentro entre México y Portugal, marcando el inicio de una nueva etapa para uno de los estadios más emblemáticos del mundo.

El partido, que mantuvo a los aficionados al filo de sus asientos, llegó al descanso con un empate sin goles. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó al término del primer tiempo, cuando el inmueble ofreció un espectáculo de luces inspirado en los shows de medio tiempo de la NFL, elevando la experiencia del público a otro nivel.

Foto: Jesús F. Beltrán

Más de 85 mil asistentes fueron parte de una experiencia inmersiva. Desde las gradas más bajas hasta las zonas más altas, cada aficionado portaba una pulsera luminosa que se encendía de manera sincronizada, creando un mosaico tricolor que iluminó todo el estadio. Los colores verde, blanco y rojo dominaron la escena, evocando el orgullo nacional en cada rincón del recinto.

El momento cumbre llegó cuando comenzó a sonar “Cielito Lindo”, uno de los himnos más representativos de la cultura mexicana. Miles de voces se unieron en un solo canto que retumbó en el Coloso de Santa Úrsula, generando una atmósfera de emoción y unidad pocas veces vista. A este momento se sumaron fuegos artificiales que complementaron el espectáculo visual, dejando una postal inolvidable para los asistentes.

Foto: Jesús F. Beltrán

La reinauguración del estadio no solo representa una renovación física, sino también un paso clave en la preparación de México como una de las sedes principales del Mundial 2026. Con tecnología de punta, mejoras en infraestructura y una experiencia más cercana al entretenimiento global, el ahora Estadio Banorte se perfila como uno de los escenarios más importantes de la justa internacional.

Foto: Jesús F. Beltrán

Foto: Jesús F. Beltrán

Así, el inmueble no solo recuperó su brillo, sino que reafirmó su lugar como un símbolo del fútbol mundial, listo para escribir un nuevo capítulo en su historia ante los ojos del planeta.