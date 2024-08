Luis Ramón Garrido pide a la CONADE de Ana Gabriela Guevara un reembolso de 5 millones de pesos tras ir a París 2024

Luis Ramón Garrido le exigió a CONADE un reembolso de 5 millones por los gastos que cubrió en París 2024 (REUTERS/Ann Wang)

Poco a poco los atletas mexicanos que tuvieron actividad en los Juegos Olímpicos de París 2024 están regresando al país, tal es el caso de Luis Ramón Garrido, quien arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la tarde del miércoles 7 de agosto.

Ramón Garrido participó en bádminton, y aunque terminó su participación en París 2024 en la ronda de fase de grupos, dejó un legado en esta edición olímpica pues se convirtió en el primer mexicano en ganar un set en Juegos Olímpicos.

Tras ese triunfo para el bádminton mexicano, y para su carrera, el atleta de 28 años evidenció la falta de recursos para él y su disciplina. Así como diferentes deportistas han hablado de la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Luis Ramón evidenció que tuvo que pagar una millonaria cantidad para costear su viaje a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En un encuentro con la prensa, Ramón Garrido sentenció que gastó alrededor de cinco millones de pesos para cumplir su sueño de competir en París 2024. Aunque no especificó cómo costeó tal cantidad, sí pidió que la CONADE se lo reembolse.

Y es que, el jugador de bádminton pidió que los recursos lleguen de manera pareja, por ello se animó a relevar la cantidad que invirtió para cumplir su sueño de estar en sus primeros Juegos Olímpicos. Además, no es la primera vez que se lanza contra las autoridades del deporte en el país, por ello aclaró que esto no se trata de atacar a la CONADE o a su directora, sino que es un hecho lo que pasa con los recursos para los deportistas.

“Sin duda alguna sobrepasa los cuatro o cinco millones de pesos (lo que invertí para ir a París 2024). He dicho lo que tengo que decir, esto no es un ataque directo contra Ana (Guevara), ni contra CONADE, simplemente esto es la realidad del deporte mexicano”

El abandono a su disciplina lo orilló a evidenciar cómo las autoridades no son claras con la distribución de los recursos, por lo que pidió a Ana Guevara y CONADE un reembolso de lo que gastó. Insistió en que los recursos deben ser designados a los atletas de manera directa, por ello consideró que esta es la mejor manera para ver los apoyos de manera directa.

Y es que, entre su descontento dejó en claro que no siempre hay esta retribución por parte de las autoridades, así lo soltó la indirecta para que la comisión deportiva sí pague lo que en ocasiones promete.

“Simplemente pedimos que realmente los apoyos lleguen, que lleguen de una manera un poco más directa y que si realmente va a ser vía reembolso, que pague”

En cuanto a la administración que tiene la Federación de Bádminton con CONADE, no quiso entrar en polémica; sin embargo, señaló que siempre es importante que la población sepa de qué deportes se practican y que cada uno tenga una administración para cubrir sus necesidades.

“Yo no sé si ellos ya pagaron a la Federación, no lo sé, la verdad no quiero entrar en esos detalles, pero sí pediría que mejor se investigara un poco más sobre los diferentes deportes que hay en México porque no todos se pueden regir bajo la misma línea”

Luis Ramón Garrido Esquivel realizó una hazaña deportiva que quedará en la historia de París 2024 pues se convirtió en el primer mexicano en ganar un set en esta competencia, lo logró en su segundo partido de la fase de grupos. Sin embargo, cayó ante Cheuk Yiu Lee de Hong Kong, China.