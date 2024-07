Tuca Ferretti critica el paso de Javier Aguirre con la Selección Mexicana; revela que rechazó dirigir a equipos europeos

El Tuca y el Vasco han dirigido a la Selección Mexicana en tres ocasiones. El Vasco vive su tercer proceso. (Ilustración: Jovani Pérez)

Ricardo “Tuca” Ferretti, conocido por su amplia trayectoria en el fútbol mexicano, ha hecho fuertes declaraciones respecto al nombramiento de Javier “Vasco” Aguirre como entrenador de la Selección Mexicana.

En un análisis exhaustivo, Ferretti reveló que tuvo la oportunidad de dirigir equipos europeos de media tabla hacia abajo, al igual que Aguirre, pero rechazó estas ofertas porque solo aspiraban a luchar por la permanencia, un objetivo que no le resultaba atractivo.

“Es un buen técnico, pero no de la magnitud que hablan (...) Con excepción del Atlético de Madrid, los otros equipos la verdad...”, comentó Ferretti en su rol como analista de ESPN. Estas declaraciones surgieron durante una discusión en el programa Futbol Picante, donde Jorge Pietrasanta le recordó que Aguirre logró llevar a clubes con poco potencial a competencias europeas, un desempeño que no impresionó a Ferretti.

MEXSPORT

“No quiero ser presuntuoso ni nada, estos equipos me los ofrecieron más de 10 veces... ¿para qué?”, expresó Ferretti, cuestionando la utilidad de aceptar dirigir equipos cuyo único objetivo era evitar el descenso. “¿Pero para qué voy...? Equipos del decimosegundo lugar para abajo que la única cosa es que no desciendo, no tengo aspiración de campeonatos”, añadió.

Ferretti también comentó que en varias ocasiones fue tentado por equipos que pelean del “ocho para arriba”, subrayando que su enfoque siempre ha estado en aspirar a campeonatos y no simplemente en mantener la categoría.

El 'Vasco' y el 'Káiser' serán presentados de manera oficial el próximo 1 de agosto. Foto: Jesús Avilés

Otro punto crítico en su análisis fue la decisión de tener a Rafael Márquez como auxiliar técnico de Aguirre. Ferretti señaló las diferencias ideológicas entre ambos, mencionando que Márquez proviene de una escuela avanzada como la del Barcelona, mientras que Aguirre tiene un estilo muy distinto. “¿Como va a ser la combinación de un fútbol, no voy a decir arcaico..., contra el barcelonismo que mantiene Rafa?”, cuestionó Ferretti, resaltando las posibles incomodidades de Márquez al ser impuesto en el cuerpo técnico de Aguirre.

“Y después le dijeron que era para el proceso 2026-2030, ahora lo imponen a un cuerpo técnico. ¿Cómo se sentirá Rafa impuesto en un cuerpo técnico?”, agregó el exentrenador brasileño.

Estas declaraciones de Ferretti han generado un debate sobre las decisiones y estrategias de la Federación Mexicana de Fútbol en la elección de sus entrenadores y el manejo del equipo nacional.